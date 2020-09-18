Ставропольская редакция радио «Комсомольская правда» победила в конкурсе Министерства культуры РФ

В торжественной обстановке министр культуры России Ольга Любимова вручила награду редактору радио «Комсомольская правда-Ставрополь» Элоне Огаджановой

Министерство культуры РФ подвело итоги конкурса СМИ «Культура слова». «Комсомолка» стала лауреатом в номинации «Лучший радиовыпуск», тема- реализация нацпроекта «Культура» на Ставрополье.

В 2019 году в крае перевыполнили план - отремонтировали и восстановили более трех десятков Домов культуры. В 2020 году займутся еще девятью, на это из федерального и краевого бюджетов выделили 127,5 млн рублей.

Все подробности в материале, за который радио «Комсомольская правда» получило награду, можно послушать здесь:

Во время отборочного тура члены жюри рассмотрели около 300 работ. Оценивали по критериям актуальности, достоверности и информационной насыщенности.

Церемония награждения прошла 18 сентября в Доме Пашкова в Москве Фото: из личного архива

Церемония награждения прошла 18 сентября в Доме Пашкова в Москве.

В торжественной обстановке министр культуры России Ольга Любимова вручила награду редактору радио «Комсомольская правда-Ставрополь» Элоне Огаджановой.