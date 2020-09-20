«Переходил из рук в руки»: 29 лет мужчина выживал в рабстве на Кавказе

Виктор уезжал на Кавказ молодым, а вернулся домой слепым стариком. Фото: «Альтернатива»

Виктор из Магнитогорска в 1991 году доверился незнакомцу, предложившему уехать на Северный Кавказ отдыхать. «Я — дурак, думал, как в кино будет — пальмы и прочее», - рассказывает старик свою историю. О бедняге, прожившем 24 года в рабстве в Дагестане, «КП-Северный Кавказ» писала. Но со слов волонтеров движения «Альтернатива».

Теперь же Виктор рассказывает сам, что в неволе выживал аж 10592 дня (29 лет). И переходил из рук в руки, от одного хозяина к другому, батрача не только в Дагестане, но и Чечне. К большому несчастью, оказавшись на свободе через много лет, совсем чуть-чуть Виктор опоздал на встречу с сестрой, которая скоропостижно умерла от коронавируса. Обо всем по порядку он рассказал в интервью:

Вначале Виктора увезли в Чечню, где обязали пасти скотину и справляться по хозяйству. Перед чеченской войной отпустили — отослали в Дагестан. В одном из поселков его продержали «на хозяйстве» еще 8 лет.

- Ушел и попал в другую семью, где прожил 10 лет. Потом оказался в Леваши. И началось: то в одной семье, то в другой, то в третьей. В последней — как настоящего раба держали. Жил в конуре «два на три», - вспоминает мужчина.

Виктора там даже наказывали. А когда разглядели, что он слепнет — избавились.

- Участковый приехал за мной и отвез на автовокзал Махачкалы. Меня посадили на автобус, дали еды и отправили в Москву. А меня никто не встречал, думали, милиция заберет. В итоге назад привезли в Махачкалу, а потом меня снова в Москву увезли, - продолжает Виктор.

Все считали его без вести пропавшим. И только в 2020 году спасли и установили личность. Волонтеры нашли и сестру Виктора, но из-за COVID-пандемии уехать к ней в Магнитогорск мужчина не мог. Говорили лишь по телефону, с нетерпением отсчитывая дни до встречи. Когда же ограничения сняли, Виктор узнал: сестра его не дождалась — скончалась, заразившись коронавирусом. В Магнитогорске мужчину встретила дочь сестры. Племянница пришла со своими детьми. Только теперь после 10 тысяч дней в рабстве Виктор, наконец-то, вернулся в родной город.