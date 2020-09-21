Программа мероприятий на День города в Ставрополе 26 сентября 2020. Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Программа мероприятий на День города в Ставрополе 26 сентября 2020: куда можно сходить в праздник. Мэрия составила полный перечень площадок, которые смогут посетить горожане и гости города. "КП" публикует его в хронологическом порядке.

С 10 часов:

- Официальная церемония открытия Дня города – 2020 (до 10:30, Аллея Почетных граждан)

- Спортивный праздник «Мои рекорды родному городу» (до 15:00, парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111).

- Всероссийский фестиваль молодежных культур «Здесь и сейчас» (до 18:00, площадь Святого князя Владимира).

С 11 часов по программе мероприятий на День Ставрополя начинаются:

- Торжественное открытие сквера «Декабристов» (до 13:00, ул. Ленина, 127).

- Уличная фотовыставка с работами горожан «Ставрополь в объективе» (до 15:00, бульвар Генерала Ермолова).

- Выставки декоративно-прикладного творчества (до 15:00, бульвар Генерала Ермолова).

- Народный патриотический музей «Живая Память» (до 15.00, Александровская площадь).

- Акция «Рио-Рита. Радость Победы» (до 12:00, Александровская площадь).

- Праздничная программа ГУ МЧС России по Ставропольскому краю с выставкой пожарно-спасательной техники (до 14:00, Крепостная гора, площадка перед пожарной частью № 1).

- Открытие нового сквера по ул. Доваторцев, 86 А (до 13.00, сквер, ул. Доваторцев, 86 А).

- Праздничные программы творческих коллективов города Ставрополя «С днем рождения, город мой!» (до 12:00, открытые площадки: фонтан на Крепостной горе, знак «Я люблю Ставрополь», фонтан «Купающиеся дети», зона отдыха на Крепостной горе, неоновое граффити, вход в парк культуры и отдыха «Центральный», вход в Ставропольский Дворец детского творчества, аллея Десантников, площадь 200-летия города Ставрополя, сквер на просп. Юности, 20, Молодежный культурно-досуговый центр «Мир», Дом культур «Ставрополец», Культурно-досуговый центр «Чапаевец», зона отдыха в районе природного родника по ул. Пригородной, 251а, ул. Тухачевского, 6/1, ул. Магистральная, 16/1, ул. Серова, 482/1, ул. Гоголя, 36, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А).

С 12 часов:

- Первый Ставропольский чемпионат по игре «Плитка – ножницы – бумага» (до 13:00, площадь Святого князя Владимира)

С 17 часов, согласно программе мероприятий на День Ставрополя:

- Музыкальный фестиваль «ЛофтФест» (до 19:00, Александровская площадь).

- Праздничная программа концертного духового оркестра имени Д. Осиновского (до 18.00, парк культуры и отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11

- Торжественное посвящение в студенты города Ставрополя (до 18.00, площадь Святого князя Владимира).

- Праздничные программы «От сердца к сердцу» в рамках городского проекта «Концерт с доставкой на дом» в микрорайонах города (до 18.00, открытые площадки во дворах многоквартирных домов: пр. 2-й Юго-Западный, 2 г, ул. Пирогова, 78, пр. Чапаевский, 57, ул. Космонавтов, 4б, просп. Кулакова, 71, ул. Васякина, 194, ул. Пригородная, 195, ул. Мимоз, 26, ул. Ленина, 127, ул. Объездная, 12, ул. Октябрьская, 186/2).

С 18 часов:

- Молодежный проект «Разумные вечера» (до 20.00, открытая площадка у неонового граффити, просп. Октябрьской Революции, 7).

С 20 часов:

- Свето-музыкальное шоу на фонтане «Россия» (до 22.00, площадь Святого князя Владимира).

Программа мероприятий на День города в Ставрополе включает в себя и события до 26 сентября 2020. На что еще можно успеть:

- Церемония вручения именных стипендий главы города Ставрополя (23 сентября, 15.00, большой зал администрации города Ставрополя, просп. К. Маркса, 94).

- Презентация сборника произведений молодых авторов «С любовью к Ставрополю» с участием Школы литературного мастерства В.П. Бутенко (24 сентября, 12.00, Центральная городская библиотека, просп. Октябрьской Революции, 7).

- Церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства», фестиваля городских цветников, городского конкурса «Лучшее летнее кафе» (24 сентября, 15.00, большой зал администрации города Ставрополя, просп. К. Маркса, 94).