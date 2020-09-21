Ставропольский филиал РАНХиГС отмечает 10-летний юбилей

Фото: пресс-служба вуза

Ставропольский филиал РАНХиГС 10-летний юбилей и двадцатилетие со дня создания Филиала. Президентская академия – один из крупнейших вузов страны, занимающий лидирующие позиции в системе высшего образования.

Сейчас это уникальная образовательная структура с широкой филиальской сетью и разнообразием реализуемых образовательных программ.

РАНХиГС выступает организатором и партнером при проведении различного рода мероприятий: олимпиад, форумов, симпозиумов, конференций. Это лидер в подготовке высших руководящих кадров страны, как для бизнеса, так и для государственных структур.

- Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, уделяете приоритетное внимание совершенствованию качества образования, реализации масштабных исследовательских, информационных, просветительских проектов. И конечно, отмечу ваш весомый вклад в осмысление ключевых проблем социально-экономического развития России, в научное, экспертно-аналитическое сопровождение деятельности органов власти, - отметил в своем поздравлении Владимир Путин.

- Ставропольский филиал РАНХиГС как «часть единого целого» участвует во всех значимых общеакадемических мероприятиях. Наши студенты достойно представляют филиал не только на городском, но и на федеральном уровне.В наших рядах победители общероссийских профессиональных олимпиад; волонтеры таких масштабных проектов, как Студенческая весна и Россия-страна возможностей. Академия идет в ногу со временем. Наука и технический прогресс не дремлют, а значит впереди еще много профессиональных побед и достижений.

Поздравляем всех с юбилеем РАНХиГС и желаем удачи в будущем!, - отметила заведующая кафедрой государственного, муниципального управления и менеджмента Ставропольского филиала РАНХиГС Шмыгалева Полина.