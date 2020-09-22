Завершены поиски 14-летней девочки, пропавшей в Ставрополе при странных обстоятельствах

Девочку нашли далеко от города

Следователи завершили поиски пропавшей 10 сентября в Ставрополе школьницы. Как ранее писала «КП»,14-летняя девочка исчезла при странных обстоятельствах. Подросток, рассказывали следователи, последний раз была замечена в администрации Промышленного района — домой не вернулась. После этого почти неделя работы полицейских и волонтеров не принесла никаких результатов. Ни единого следа «потеряшки» — 16 сентября завели уголовное дело по статье «убийство».

Сегодня, 22 сентября, «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого СКР, что школьницу, наконец, нашли. И очень далеко от города.

- Выяснилось, что она уехала в село Левокумское к своему знакомому и находилась там, - говорят следователи. - Никаких преступлений в отношении нее совершено не было.

С подростком работают следователи. Фото: СКР по СК

Следователь допрашивает подростка, взбаламутившую правоохранителей. Напомним, что не впервые она сбегает из дома, из-за чего следователи объявляют розыск.