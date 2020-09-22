«Мы маленькая командочка»: тренер грозненского «Ахмата» чуть не расплакался после матча

Андрей Талалаев едва не расплакался то ли от злости, то ли от обиды. Фото: кадр видео «Матч ТВ»

Тренер грозненского «Ахмата» Андрей Таллалаев очень эмоционально отреагировал на поражение от московского «Динамо» в премьер-лиге. После игры наставник отвечал на вопросы, чуть не плача от злости: его подопечные не реализовали свои моменты и заработали удаление, заслужив от тренера не самые лестные эпитеты.

— Мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть и не умеет добиваться результата. Которая в прошлом году осталась в Премьер-лиге только по дополнительным показателям. А «Динамо» — великолепный клуб играющий в еврокубках, у них огромный потенциал. Мы вам до матча говорили, что дай бог, чтобы они выиграли без удаления и без пенальти, — заявил Талалаев.

Тренер еле сдерживал эмоции. Андрей Викторович был готов то ли взорваться, то ли разрыдаться. И неспроста: удаление все-таки случилось, а гол был забит в добавленные ко второму тайму минуты, когда команда была уже в меньшинстве. Но наставник не стал ничего говорить о судействе, рассыпавшись в комплиментах «Динамо».

— Посчитайте просто количество набранных очков! Потенциал великолепный у московского «Динамо», желаем им удачи. А мы будем заниматься своим делом — бороться за каждое очко, — резюмировал Талалаев, с трудом справляясь с эмоциями.

Напомним, что москвичи обыграли «Ахмат» на домашней арене в Москве. Гости отбивались, как могли и даже создали три стопроцентных голевых момента. Трижды хозяев выручал голкипер Антон Шунин. А на 80 минуте защитник грозненцев Мирослав Богосавац получил второй «горчичник» за 4 минуты и был удален с поля.

Численное меньшинство и усталость дали о себе знать. На первой добавленной ко второму тайму минуте Иван Ордец забил победный гол — 1:0, «Динамо» одерживает победу и закрепляется на 5 позиции, а «Ахмат с 10 очками опускается на 10 строчку таблицы РПЛ.

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