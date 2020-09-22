"Это фиаско, майор": лучший участковый Ставрополья попался на взятке

Денису Бронникову придется заплатить в 40 раз больше, чем он взял. Фото: пресс-служба МВД по СК

На Ставрополье вынесли приговор Денису Бронникову. Майор полиции и "Народный участковый" Ставрополья поймался на взятке и теперь заплатит в 40 раз больше, чем взял. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Об участковом из села Сухая Буйвола узнали в 2014 году. Молодой и харизматичный полицейский стал лучшим на региональном этапе конкурса "Народный участковый - 2014". Почему голосовали за Бронникова? Вот фрагмент из его интервью.

- Мне всегда хотелось помогать людям. Бывает, приходит бабушка на опорный пункт и просит поставить туалет. Не к кому ей обратиться. Кто должен помочь? Конечно, участковый! Никогда не отказываю. А иногда ночами спать не могу - думаю, как сделать так, чтобы моим жителям лучше жилось.

За работу начальство наградило участкового медалью МВД России «За отличие в службе» 3-й степени. А местные художники соревновались в изображении его на холсте. Позже для картин с ним выделили отдельный угол на выставке ко Дню полиции.

Дениса Бронникова писали пять художников на одной из центральных площадей Ставрополя. Фото: пресс-служба МВД по СК

Выходили такие портреты. Фото: пресс-служба МВД по СК

Стать лучшим по стране Бронникову не удалось. Но дома его повысили - к 2020 году он дослужился до звания майора полиции и был старшим участковым уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петровскому городскому округу.

Бронников обходит свой участок. Фото: пресс-служба МВД по СК

Сказка об образцовом полицейском закончилась в январе 2020 года. На Бронникова завели уголовное дело по третьей части 290 статьи УК РФ (получение взятки). 15 ноября 2019 года майор потребовал от жителя села Благодатное взятку за закрытие административного дела против него по статье "Побои". Цена вопроса - 50 тысяч рублей. Факт дачи взятки задокументировали сотрудники ФСБ.

17 сентября суд признал Бронникова виновным и оштрафовал на 2 млн рублей. Помимо прочего, ему нельзя в течение трех лет работать в полиции, госструктурах и даже в муниципальной администрации. Приговор оказался мягким, потому что у подсудимого на иждивении двое детей и есть служебные награды.