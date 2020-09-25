Алина Горб из "Пацанок 5": кто она, какая у нее проблема вне шоу

Алины Горб, она же Алина Романова из "Пацанок 5" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алина Горб из "Пацанок 5" - это Алина Романова из Ставрополя. Ей 22 года, работает медицинской сестрой в Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больнице №1. По ее признанию, в основном она взаимодействует с детьми, больными шизофренией.

- Они начинают нести всяческий бред. Падают на пол. Пока им не вколешь успокоительного - они не уймутся, - говорит Алина в интервью.

Девушка признается, что атмосфера в клинике пугающая. Чтобы прийти в себя, приходится выходить на перекуры. Правда, это не самая худшая обстановка, которая окружает Алину Горб - куда страшнее дома.

- Работа помогает отвлечься. Потому что дома... Отец часто бил мать. Были момент, когда он топорами кидался. Пьяный в хлам. Я ее защищала. Он может с легкостью тебя ударить. И ты понимаешь, что тебя накрывает. Замыкаешься в себе и просто делаешь какую-то фигню. Напиваешься или кидаешься. В последний раз был даже передозировка. И я испугалась, что если еще раз такое будет, то я не выкарабкаюсь. Я пошла по наклонной, и надо это как-то менять.

Алина Горб получает брошь. Фото: скриншот программы "Пацанки 5"

Фанаты "Пацанок" в восторге от Алины Горб. Некоторые из них считают, что у нее большие шансы на победу в шоу. Девушка попала на факультет Марии Третьяковой.

- Красивая очень. Ставрополь на связи!

- Вторая Милас [финалистка "Пацанки 3" - прим.ред.]?

- Мне кажется, что именно она победит. Она классная! Почему вы такая прекрасная, миледи?