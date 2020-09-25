В один миг инвалид: россиянина спасли от редкой патологии спинного мозга

Пациента уже отпустили домой. Фото: НМИЦ им. В.А. Алмазова

Нейрохирурги из Москвы спасли 63-летнего жителя Ингушетии от страшного заболевания. У мужчины постепенно отказывали ноги, а врачи из республики поставили неправильный диагноз. И немудрено - болезнь, признаются эксперты, очень редкая и опасная. Случай описали специалисты из Национальной медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова.

Фото: НМИЦ им. В.А. Алмазова

В Ингушетии пациенту не поставили точный диагноз. "То ли опухоль спинного мозга, то ли инфекция", - думали они. Оказалось, что дело гораздо запутанней. Врачи отделения нейрохирургии №6 заметили, что у пациента есть диффузный отек спинного мозга и серпантинной вены [вена в костном мозге - прим.ред.]. А это означило, что у мужчины спинальная дуральная артериовенозная фистула. Говоря проще, спинной мозг пациента переполнялся кровью, из-за чего отекал. При этом страдают нижние конечности. Человеку становится труднее ходить, и в один миг ноги отказывают. Заболевание, кроме того, очень трудно диагностировать.

Фото: НМИЦ им. В.А. Алмазова

- Патология нечастая (пять случаев на млн пациентов в год). По статистике, более чем 70% больным правильный диагноз ставят только по прошествии года и более от начала болезни. У многих за это время развивается грубый неврологический дефицит, утрачивается способность ходить, - отметил нейрохирург Роман Коваленко.

После подтверждения и определения места, где находится патология, жителя Ингушетии положили на операцию.

Все прошло успешно. Ноги пациента почти полностью восстановились, его уже отпустили домой. Видео с операции вы можете посмотреть на сайте больницы.