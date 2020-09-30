Сотрудники радиозавода «Сигнал» удостоены высоких государственных наград

На торжественной церемонии награждения.

На площадке радиозавода «Сигнал» прошло выездное заседание Ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России. Важной частью повестки дня стало вручение государственной награды.

Четверо сотрудников завода «Сигнал» за особые заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов Андрей Алманов и Александр Павливский, слесари-сборщики Виктор Мирошкин и Игорь Фоминов. В силу уважительных причин в торжественной обстановке медаль вручили только одному награжденному - Андрею Алманову.

Медаль вручили Андрею Алманову.

Почетными грамотами был отмечен труд еще ряда сотрудников завода. Отдельно поздравили ветерана Великой Отечественной войны Сергея Ильича Ворошина, который много лет трудился на радиозаводе, - ему была вручена памятная медаль.

Награжденных с признанием заслуг и всех присутствующих с профессиональным праздником поздравили председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, заместитель председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов, глава минпрома края Виталий Шульженко и другие гости.

Сегодня машиностроение - одно из основных промышленных направлений в крае, а в числе ее флагманов - радиозавод «Сигнал», который в будущем году отметит 50-летие. Как отметил председатель ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей Евгений Луковка, завод задает тон в отрасли: постоянно осваивает современные технологии, ставит на службу самое передовое оборудование.

В частности, совсем недавно на предприятии появился новый станок с программным управлением, который позволяет со всех сторон обрабатывать крупногабаритные детали до 2 м 70 см в длину. Для работы на нем прошли обучение операторы и технологи завода. Постоянная модернизация позволяет радиозаводу успешно справляться с новыми задачами и вызовами времени.

- Наш завод создавался как оборонное предприятие и остается таковым в первую очередь, - отметил Андрей Кочерга, генеральный директор ПАО «Сигнал». - Ежегодно ставим на производство новые образцы вооружения, способствуя обороноспособности страны. Вместе с этим выполняем непростую для нас задачу - повышение объемов производства и реализации гражданской продукции.

На «Сигнале» изготавливают оборудование для нефтегазового сектора России, электротехническую продукцию и многое другое. Одним из первых в стране завод включился в процесс производства комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Гостям показывают продукцию завода.

Несмотря на проблемы, с которыми пришлось столкнуться в этом году из-за пандемии, завод нарастил объем производства практически на 80%. В коллективе активно работают над увеличением производительности труда - здесь реализуют федеральную целевую программу, направленную на повышение эффективности производства.

При этом «Сигнал» не только осваивает бережливые технологии производства, но и бережно относится к собственному коллективу, поддерживая преемственность, наставничество и формирование кадрового резерва. Кроме того, здесь не сокращают рабочие вакансии, а наоборот, расширяют их - с начала года на заводе появились более 130 новых сотрудников.

КСТАТИ

По данным министерства промышленности Ставрополья, машиностроение в крае - в тройке отраслей по объемам отгруженной продукции. За последние пять лет объем производства в отрасли увеличился более чем на 14%.