Сервисы родительского контроля: в дружной семье ребенок в безопасности

С мобильником можно всегда оставаться на связи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осень - время волнений. Дети и родители вспоминают, каково это - ходить в школу. Ребенок идет на уроки, а мама целый день на работе - переживает. Знакомо? Рассказываем, как можно и нужно защитить ребенка с помощью смартфона и специальных приложений.

ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ

В далекие-далекие времена, когда мобильники еще были даже не у всех взрослых, сын-младшеклассник пошел из школы домой пешком. Несколько кварталов они с другом увлеченно болтали, потом зависли в книжном магазине и потеряли счет времени. К тому моменту, когда я наконец дождалась контрольного звонка из дома, чуть с ума не сошла! А был бы телефон с приложением для определения геозоны, спокойно бы наблюдала, как сын, хоть и медленно, но все же идет домой.

Сейчас успокоиться гораздо проще - стоит только позвонить или послать СМС: родители - ребенку или, наоборот, уже не так важно, главное, оставаться на связи. Ситуаций, когда несовершеннолетнему может понадобиться помощь, много, причем не обязательно трагических: поломалась маршрутка в пути, потерял деньги на проезд, перепутал номер троллейбуса, подвернул ногу, обидели ровесники, испугала собака. А иногда, увы, маме достаточно отвлечься на несколько минут, чтобы малыш потерялся.

«БЕГУНКИ» и «ПОТЕРЯШКИ»

1 сентября в Александровском районе пропала 3-летняя Ангелина, ее искали сотни добровольцев со всего края в течение трех дней. 10 сентября объявили в розыск 14-летнюю девочку-подростка из Ставрополя - почти 2 недели о ней ничего не было известно. Слава богу, все закончилось хорошо в обоих случаях.

Как отметил координатор добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» в Ставропольском крае Дмитрий Батин, дети до 12 лет чаще всего именно теряются - в городе, в лесу, при различных обстоятельствах. Те, кто старше, скорее попадают в разряд так называемых «бегунков».

- По нашей статистике, большинство пропавших подростков уходили из дома без мобильных. А происходит это обычно после ссоры с родителями, которые в наказание отбирают гаджеты. И вот когда начинаются поиски, родители говорят, что на мобильном установлена программа геоположения ребенка, но какой в этом толк, если вы его отобрали?! - сетует Батин.

Психологи советуют родителям: чтобы ни случилось, какой бы весомой ни была причина для ссоры с ребенком - не прекращайте общение, договаривайтесь, не теряйте контакт. И уж точно, не стоит лишать подростка телефона - ведь сервисы, определяющие местоположение, реально могут помочь в трудную минуту.

НУЖНЫЙ СИГНАЛ

Обязательно проговаривайте с детьми правила поведения в опасной ситуации, рекомендуют опытные поисковики. Помогите сыну или дочери запомнить несколько самых важных телефонных номеров родных. Для самых маленьких лучше, если для этого в телефоне будут специальные «горячие» клавиши.

Важно не только рассказать, что не стоит общаться с неизвестными, но и научить, как воспользоваться кнопкой SOS на смартфоне или отправить собственные координаты (с помощью специального приложения это довольно просто), объяснить, как отправить запрос «Перезвони мне» или «Пополни мой баланс». Кстати, у оператора МТС есть специальный сервис, который поможет даже в ситуации, если телефон ребенка почти разрядился - просто пришлет сигнал маме или папе.

НИКАКОЙ СЛЕЖКИ!

Ребенок до 6 лет и подросток в 12 - 13 лет - разные люди, и подход к ним должен быть разным. С подростками нужно быть особенно гибкими - любой сервис родительского контроля на телефоне может быть ими воспринят как грубое вмешательство в личное пространство.

Устанавливайте доверительные отношения: вы не следите - вы остаетесь на связи и всегда готовы прийти на помощь. Покажите им, что не только вы можете видеть местоположение сына или дочери, но и они могут узнать, где находится папа или мама, - такая возможность есть, например, в сервисе оператора МТС.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Сервисы родительского контроля защитят ребенка и в интернете. Сегодня там не меньше опасности, чем в темной подворотне: то «всплывают» группы типа «синего кита» (угроза самоубийства), то девочке-подростку начинает писать неприличности курьер. Или бесплатный Wi-Fi раздает сайты не по возрасту. Мягкий контроль со стороны родителей просто необходим.

- Есть возможность фильтровать трафик ребенка, даже если он подключается через публичный Wi-Fi, - рассказали в клиентской службе МТС. - Вы можете заранее установить ограничения, и они будут оставаться в силе в любой ситуации, или же, напротив, определить список сайтов, посещать которые безопасно. Кстати, Android-версия сервиса «Дружная семья» поможет настроить и список приложений. А еще можно получать статистику использования сайтов.

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ

Приложений родительского контроля довольно много, они отличаются функционалом и стабильностью работы - некоторые могут сбоить при определении местонахождения. Очень важна простота настроек и удобство пользования.

- Я успел убедиться, что сервис МТС «Дружная семья» работает стабильно, функционал очень широкий, настроить его достаточно легко, пользоваться комфортно, - поделился папа первоклассника Олег Смирнов. - И есть бесплатный период, за время которого можно оценить удобство работы.

Сервис состоит из двух простых приложений, которые работают взаимосвязанно. Сначала мама или папа устанавливает на свой гаджет приложение «МТС Родитель» и настраивает его. Чтобы работа сервиса была согласованной, как в настоящей дружной семье, нужно обязательно подтвердить запросы, поступившие с родительского смартфона на детский. И только после этого установить на гаджет младшего члена семьи приложение «МТС Ребенок».

Теперь настало время для «правил игры»: настраивайте ограничения по программам и сайтам, задавайте параметры геозоны, если хочется видеть перемещения ребенка. «Дружная семья» подскажет, где он находится, ушел ли со школы, позволит ему передать тревожный сигнал, поможет другими функциями. Все настройки можно менять по мере необходимости.

Только цифры

Ежегодно в России пропадают около 15 тысяч детей. Только 80% пропавших находят живыми. С 80-х годов 830 российских детей продолжают числиться пропавшими без вести. По данным Следственного комитета России (2019 г.), Ставропольский край вошел в шестерку регионов, где дети теряются чаще других. «Лиза Алерт» в России: в 2019 году 4915 детей найдены живыми, 80 - погибшими, 19 - не найдено. «Лиза Алерт» в Ставропольском крае: за 3 года отработано более 770 заявок потерявшихся людей, более 85% найдены живыми. С начала 2020 года поступили 102 заявки по поиску несовершеннолетних, все дети были найдены.

На заметку

Для детей и подростков самый оптимальный способ всегда иметь при себе устройство контроля - умные часы. В частности, на Ставрополье с начала года спрос на такие устройства вырос в 3 раза относительно прошлого года.

Ставропольские дети открыты к общению с голосовыми помощниками, которые встроены в умные часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а порядка 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.