Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 29 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 29 сентября. Рассказываем о том, как обстоит эпидобстановка в каждой территории края. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

1. Ставрополь - 2742 случая, 2207 выздоровевших, 107 смертей;

2. Буденновский район - 904 случая, 416 выздоровевших, 15 смертей;

3. Пятигорск - 881 случай, 785 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 756 случаев, 589 выздоровевших, 22 смерти;

5. Кисловодск - 734 случая, 582 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 640 случаев, 254 выздоровевших, 16 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 605 случаев, 390 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 566 случаев, 484 выздоровевших, 10 смертей;

9. Невинномысск - 526 случаев, 452 выздоровевших, шесть смертей;

11. Кочубеевский район - 511 случаев, 409 выздоровевших, семь смертей;

10. Минераловодский горокруг - 503 случая, 322 выздоровевших, 16 смертей;

12. Благодарненский горокруг - 497 случаев, 331 выздоровевший, пять смертей;

13. Ессентуки - 488 случаев, 409 выздоровевших, 11 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 446 случаев, 209 выздоровевших, шесть смертей;

15. Изобильненский район - 427 случаев, 386 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 423 случая, 272 выздоровевших, семь смертей;

17. Арзгирский район - 390 случаев, 317 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 325 случаев, 230 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 319 случаев, 90 выздоровевших, четыре смерти;

20. Советский горокруг - 309 случаев, 243 выздоровевших, смертей нет;

21. Труновский район - 303 случая, 147 выздоровевших, три смерти;

22. Туркменский район - 269 случаев, 186 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 247 случаев, 138 выздоровевших, три смерти;

24. Красногвардейский район - 243 случая, 61 выздоровевший, смертей нет;

26. Новоселицкий район - 241 случай, 159 выздоровевших, четыре смерти;

25. Грачевский район - 225 случаев, 200 выздоровевших, одна смерть;

27. Апанасенковский район - 224 случаев, 196 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 188 случаев, 171 выздоровевший, четыре смерти;

29. Степновский район - 175 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 151 случай, 65 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 132 случая, 105 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 96 случаев, 77 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно данным на утро 28 сентября в Ставропольском крае коронавирус нашли у 15490 пациентов. 10976 больных уже вылечили. 308 инфицированных, к сожалению, скончались.