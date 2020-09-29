Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 29 сентября

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 29 сентября. Рассказываем о том, как обстоит эпидобстановка в каждой территории края. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".
1. Ставрополь - 2742 случая, 2207 выздоровевших, 107 смертей;
2. Буденновский район - 904 случая, 416 выздоровевших, 15 смертей;
3. Пятигорск - 881 случай, 785 выздоровевших, 13 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 756 случаев, 589 выздоровевших, 22 смерти;
5. Кисловодск - 734 случая, 582 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 640 случаев, 254 выздоровевших, 16 смертей;
7. Нефтекумский горокруг - 605 случаев, 390 выздоровевших, 16 смертей;
8. Петровский район - 566 случаев, 484 выздоровевших, 10 смертей;
9. Невинномысск - 526 случаев, 452 выздоровевших, шесть смертей;
11. Кочубеевский район - 511 случаев, 409 выздоровевших, семь смертей;
10. Минераловодский горокруг - 503 случая, 322 выздоровевших, 16 смертей;
12. Благодарненский горокруг - 497 случаев, 331 выздоровевший, пять смертей;
13. Ессентуки - 488 случаев, 409 выздоровевших, 11 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 446 случаев, 209 выздоровевших, шесть смертей;
15. Изобильненский район - 427 случаев, 386 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 423 случая, 272 выздоровевших, семь смертей;
17. Арзгирский район - 390 случаев, 317 выздоровевших, одна смерть;
18. Левокумский район - 325 случаев, 230 выздоровевших, семь смертей;
19. Курский район - 319 случаев, 90 выздоровевших, четыре смерти;
20. Советский горокруг - 309 случаев, 243 выздоровевших, смертей нет;
21. Труновский район - 303 случая, 147 выздоровевших, три смерти;
22. Туркменский район - 269 случаев, 186 выздоровевших, две смерти;
23. Железноводск - 247 случаев, 138 выздоровевших, три смерти;
24. Красногвардейский район - 243 случая, 61 выздоровевший, смертей нет;
26. Новоселицкий район - 241 случай, 159 выздоровевших, четыре смерти;
25. Грачевский район - 225 случаев, 200 выздоровевших, одна смерть;
27. Апанасенковский район - 224 случаев, 196 выздоровевших, одна смерть;
28. Кировский горокруг - 188 случаев, 171 выздоровевший, четыре смерти;
29. Степновский район - 175 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;
30. Новоалександровский горокруг - 151 случай, 65 выздоровевших, четыре смерти;
31. Александровский район - 132 случая, 105 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 96 случаев, 77 выздоровевших, три смерти;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Согласно данным на утро 28 сентября в Ставропольском крае коронавирус нашли у 15490 пациентов. 10976 больных уже вылечили. 308 инфицированных, к сожалению, скончались.