«Уложили и били в голову»: банда школьников издевалась над одноклассниками и избивала инвалида

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— Они уложили его, потащили в коридор, били в голову. Это ужасно, травмы не только физические, но и психологические. Мальчишка — инвалид с рождения, как можно так, — пишут в соцсетях родители пострадавшего.

Детская жестокость не имеет границ. Это в очередной раз доказали ученики шестого класса 46 школы Махачкалы. Шестеро подростков организовали в учебном заведении банду, которая бесчеловечно издевалась над немощным одноклассником-инвалидом.

Шокирующие кадры избиения и издевательств попали на видео. Ребята не церемонились, все происходило в классе на перемене. Причина конфликта неизвестна, да и нужна ли причина для школьников, которые травили всех мальчишек-одногодок?

— Они заранее договорились об этом, заранее договорились напасть на него, — пишут родители, взывая о помощи. — Есть справка от невролога о нанесе нных травмах. Мальчик абсолютно не конфликтный. Инвалид с рождения. Мы пошли к директору с требованием выгнать их из школы. Но вместо понимания нарвались на грубость. От нас в ультимативной форме потребовали прекратить разбирательство! Кстати, среди родителей группы этой группы подростков есть сотрудники правоохранительных органов.

От огласки ситуации статус не спас. Видео шокировало пользователей соцсетей, обратившихся за помощью в полицию. Пресс-служба местного МВД отреагировала мгновенно, передав ролик специалистам.

— Полицией Дагестана данный инцидент взят на контроль. Проведена проверка всех обстоятельств произошедшего. Опрошены классный руководитель, родители и одноклассники. Шесть школьников, издевавшихся над одноклассниками, установлены, — отчитывается МВД Дагестана.

Родителям троих «идейных вдохновителей» банды малолетних грозят законные штрафы по статье о «Неисполнении родительских обязанностей». Протоколы переданы в суд, а их чада поставлены на профилактический учет.

Министерство образования республики пока не комментирует ситуацию, однако пользователи соцсетей ждут действий от чиновников. Многие люди уверены, что без попустительства классного руководителя подобное было бы просто невозможно. Однако последнее слово остается за представителями министерства.