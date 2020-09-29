Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Ингушетии осенью 2020 года: количество зараженных опять увеличивается. Прирост начали наблюдать после 10 августа, когда в республике отменили ограничения. После люди стали массово уезжать на отдых и организовывать большие свадьбы. Об этом сказала заместитель главы Роспотребнадзора по Республике Ингушетия Зара Гетагазова.

Из 657 новых больных коронавирусом, которых выявили в Ингушетии за последние две недели, 11,3%, предположительно, заразились на курортах; 36,2% - на свадьбе; 41,7 - в кругу семьи. Сейчас в республике проводят около 700 анализов в сутки в семи лабораториях. Специалисты работают без выходных. Количество исследований будут увеличивать.

- Болезнь никуда не делась, она присутствует. Люди расслабились, цифры страшные, в последнее время количество умерших резко подскочило. Помимо сотрудников Роспотребнадзора у нас есть главы муниципальных образований, религиозные и общественные деятели, административный, участковый ресурс и другие, - сказал премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин на заседании правительства.

По состоянию на 29 сентября в Ингушетии коронавирусом заболели 5626 человек. Вылечили 4700 пациентов, умерли - 83. Отмечается, что 68% скончавшихся - мужчины.