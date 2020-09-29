Погода в Ставрополе на зиму 2020-2021 порадует горожан. Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Ставрополе на зиму 2020-2021 окажется предсказуемой. Синоптики федерального Гидрометцентра спрогнозировали, какая температура будет в городе и крае на протяжении шести месяцев. Существенных отклонений от среднемесячных показателей не будет.

"КП-Северный Кавказ" рассказывает, чего ожидать от погоды в Ставрополе и крае зимой 2020-2021 годов.

ПОЯСНЕНИЕ К КАРТАМ

В легенде карты указаны проценты. Это обозначения, с какой вероятностью осуществится прогноз. Точность любого прогноза составляет более 60%, возможность аномалии противоположного знака - менее 15%. То есть, если Гидрометцентр прогнозирует температуру "выше нормы", то потеплеет в этом месяце с вероятностью более чем 60%, похолодает - менее 15%. Остаток (около 25%) отдается пункту "около нормы".

Значение "около нормы" говорит о том, что в месяце будет средние температурные показатели. С небольшой вероятностью (не более 20%) возможно отклонение. Если вероятность потепления немного выше вероятности похолодания, зону помечают розовым. И наоборот: если ниже - то голубым.

ОКТЯБРЬ

Среднемесячная температура будет около нормы. В Ставрополе температура днем - 16 градусов, ночью - около 10. Вероятность отклонения - около 20%, но существенных аномалий не ожидается.

Прогноз погоды на октябрь 2020. Фото: Гидрометцентр РФ

НОЯБРЬ

Погода в Ставрополе в ноябре будет около нормы. Температура днем - около 7,3 градуса, ночью - 4,3 градуса. Есть вероятность того, что немного прохладнее обычного будет в Пятигорске. Согласно прогнозу Гидрометцентра, так же будет в некоторых республиках Северного Кавказа.

Прогноз погоды на ноябрь 2020. Фото: Гидрометцентр РФ

ДЕКАБРЬ

Средняя температура в этом месяце днем - около 4 градусов, ночью - около 2. Вероятность потепления выше, чем похолодания. Такая же ситуация ожидается на территории всего Северо-Кавказского федерального округа.

Прогноз погоды на декабрь 2020. Фото: Гидрометцентр РФ

ЯНВАРЬ

С 60-процентной вероятностью случится аномальное для января потепление. Средняя температура днем будет выше одного градуса, ночью - около нуля. Отклонение коснется северо-западную и северо-восточную части края и весь Юг России. Температура воздуха в других регионах будет зависеть от тамошних средних показателей.

Прогноз погоды на январь 2021. Фото: Гидрометцентр РФ

ФЕВРАЛЬ

Погода в Ставрополе на конец зимы придет в норму. Средняя температура на февраль днем - около 2 градусов, ночью - около -1 градуса. Нормальная погода ожидает на всей территории Кавказа.

Прогноз погоды на февраль 2021. Фото: Гидрометцентр РФ

МАРТ

В Ставрополе отклонений не ожидается. Средняя температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью - до 3-4 градусов. Немного выше будет в северных районах края.

Прогноз погоды на март 2021. Фото: Гидрометцентр РФ

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