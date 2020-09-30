Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 30 сентября. Сообщаем основные данные о том, как обстоят дела с коронавирусом в городах и районах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

1. Ставрополь - 2809 случаев, 2248 выздоровевших, 111 смертей;

2. Буденновский район - 924 случая, 422 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 890 случаев, 797 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 784 случая, 605 выздоровевших, 22 смерти;

5. Кисловодск - 753 случая, 589 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 660 случаев, 259 выздоровевших, 17 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 618 случаев, 394 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 596 случаев, 505 выздоровевших, 11 смертей;

9. Невинномысск - 544 случаев, 503 выздоровевших, шесть смертей;

10. Кочубеевский район - 518 случаев, 424 выздоровевших, семь смертей;

11. Благодарненский горокруг - 515 случаев, 337 выздоровевших, пять смертей;

12. Минераловодский горокруг - 510 случаев, 397 выздоровевших, 16 смертей;

13. Ессентуки - 502 случая, 418 выздоровевших, 11 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 451 случай, 210 выздоровевших, шесть смертей;

15. Изобильненский район - 439 случаев, 389 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 434 случая, 277 выздоровевших, семь смертей;

17. Арзгирский район - 403 случая, 323 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 337 случаев, 231 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 329 случаев, 97 выздоровевших, четыре смерти;

20. Советский горокруг - 314 случаев, 249 выздоровевших, смертей нет;

21. Труновский район - 311 случаев, 149 выздоровевших, три смерти;

22. Туркменский район - 277 случаев, 191 выздоровевший, две смерти;

23. Красногвардейский район - 258 случаев, 81 выздоровевший, смертей нет;

24. Железноводск - 256 случаев, 145 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 254 случая, 159 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 238 случаев, 205 выздоровевших, одна смерть;

27. Апанасенковский район - 234 случаев, 202 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 191 случай, 175 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 177 случаев, 91 выздоровевший, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 159 случаев, 68 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 135 случаев, 107 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 101 случай, 80 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 30 сентября в Ставропольском крае коронавирус обнаружили у 16075 пациентов. 11426 больных выписали. 331 инфицированный, к несчастью, скончались.