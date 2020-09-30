Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 сентября

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 30 сентября. Сообщаем основные данные о том, как обстоят дела с коронавирусом в городах и районах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".
1. Ставрополь - 2809 случаев, 2248 выздоровевших, 111 смертей;
2. Буденновский район - 924 случая, 422 выздоровевших, 16 смертей;
3. Пятигорск - 890 случаев, 797 выздоровевших, 13 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 784 случая, 605 выздоровевших, 22 смерти;
5. Кисловодск - 753 случая, 589 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 660 случаев, 259 выздоровевших, 17 смертей;
7. Нефтекумский горокруг - 618 случаев, 394 выздоровевших, 16 смертей;
8. Петровский район - 596 случаев, 505 выздоровевших, 11 смертей;
9. Невинномысск - 544 случаев, 503 выздоровевших, шесть смертей;
10. Кочубеевский район - 518 случаев, 424 выздоровевших, семь смертей;
11. Благодарненский горокруг - 515 случаев, 337 выздоровевших, пять смертей;
12. Минераловодский горокруг - 510 случаев, 397 выздоровевших, 16 смертей;
13. Ессентуки - 502 случая, 418 выздоровевших, 11 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 451 случай, 210 выздоровевших, шесть смертей;
15. Изобильненский район - 439 случаев, 389 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 434 случая, 277 выздоровевших, семь смертей;
17. Арзгирский район - 403 случая, 323 выздоровевших, одна смерть;
18. Левокумский район - 337 случаев, 231 выздоровевших, семь смертей;
19. Курский район - 329 случаев, 97 выздоровевших, четыре смерти;
20. Советский горокруг - 314 случаев, 249 выздоровевших, смертей нет;
21. Труновский район - 311 случаев, 149 выздоровевших, три смерти;
22. Туркменский район - 277 случаев, 191 выздоровевший, две смерти;
23. Красногвардейский район - 258 случаев, 81 выздоровевший, смертей нет;
24. Железноводск - 256 случаев, 145 выздоровевших, три смерти;
25. Новоселицкий район - 254 случая, 159 выздоровевших, четыре смерти;
26. Грачевский район - 238 случаев, 205 выздоровевших, одна смерть;
27. Апанасенковский район - 234 случаев, 202 выздоровевших, одна смерть;
28. Кировский горокруг - 191 случай, 175 выздоровевших, четыре смерти;
29. Степновский район - 177 случаев, 91 выздоровевший, одна смерть;
30. Новоалександровский горокруг - 159 случаев, 68 выздоровевших, четыре смерти;
31. Александровский район - 135 случаев, 107 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 101 случай, 80 выздоровевших, три смерти;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на утро 30 сентября в Ставропольском крае коронавирус обнаружили у 16075 пациентов. 11426 больных выписали. 331 инфицированный, к несчастью, скончались.