«Бил ножом — девочка в больнице»: на Северном Кавказе поймали мстителя, едва не зарезавшего школьницу

Подростка спасли врачи. Фото: СУ СКР по КБР

В Кабардино-Балкарии поймали несостоявшегося убийцу, напавшего на 14-летнюю девочку поздним вечером 26 сентября. Все произошло в Нальчике на пешеходной зоне улицы Кабардинская. Местный житель 1985 года рождения попытался зарезать школьницу. «Бил ножом — девочка в больнице», - говорят следователи.

Подросток получила три удара в область туловища. Выжила только потому, что врачи «Скорой» быстро прибыли на место, вовремя оказав медицинскую помощь. Следователи республиканского СКР подчеркивают, что мужчина планировал убить, но преступный умысел по независящим от него обстоятельствам не был доведен до конца.

- После нанесения ножевых ударов в жизненно важные органы, мужчина покинул место преступления. Потерпевшей своевременно оказали помощь, поэтому умысел, направленный на убийство, не был завершен, - сказали «КП-Северный Кавказ» в следственном комитете КБР.

Уже известно, что подтолкнуло мужчину на жестокое нападение. На допросе задержанный признался, что мстил за обиженную родственницу. Причину конфликта между пострадавшей девочкой и его близким человеком, пока не раскрывают. Ведется расследование. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - подытожили сотрудники СУ СКР по Кабардино-Балкарии.