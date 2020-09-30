Курорты Карачаево-Черкесии: едем кататься на лыжах, укреплять здоровье и любоваться «альпийскими пасторалями»

Отдыхающие ценят красоту и уют курортов республики. Фото: Олег Малхожев и Александра Москвичева

Курорты Карачаево-Черкесии - это горнолыжный отдых, экстремальные альпинизм, скалолазание и рафтинг, конные туры, «благородный» пешеходный и экологический «зеленый» туризм. Регион встречает гостей со всей России и из зарубежных стран. В Карачаево-Черкесии не говорят «не сезон», потому что в любое время года туристам готовы предложить незабываемый отдых.

Зимой - лыжи, летом - поход

Знаменитую Домбайскую поляну у подножия Главного хребта Кавказских гор и деревни Романтик и Лунная поляна в «Архызе» облюбовали альпинисты, лыжники и сноубордисты даже из-за границы. Кататься в горах Карачаево-Черкесии едут профи и новички. Здесь продумано вечернее освещение склонов и искусственное оснежение, работает школа инструкторов и аренда горнолыжного снаряжения, открыты трассы всех уровней сложностей - «зеленые», «синие», «красные» и даже «черные», а сезон длится с декабря по май. Кто не стоит на лыжах, поднимается на высоту на кресельных и гондольных канатных дорогах любоваться захватывающим видом, катается на снегоходах и лошадях, заряжается ионизированным воздухом в лесу и просто любуется величием гор за кружкой травяного чая.

Популярность курортов Карачаево-Черкесии растет из года в год (Архыз). Фото: Мурат Хутов

Канатные дороги Домбая и Архыза Карачаево-Черкесии заняли 7-е место в Топ-10 самых впечатляющих канатных дорог России.

Весной и летом популярность республики не падает - по отдельным направлениям напротив растет. Туристы приезжают любоваться «альпийскими пасторалями» Тебердинского заповедника с пасущимися жеребцами. Или целыми семьями отправляются в поход к красивейшим водопадам - самый мощный Софруджинский у подножия ледника Аманауз. Особый трепет от красот КЧР испытывают художники, стремящиеся в теплое время года в ее долины на пленэр, где открывается сказочная панорама на горы и реки. Виды и впрямь живописные - не хуже, чем в Швейцарии. Одна из пирамидальных вершин на фоне вековых елей заповедника - вылитая Маттерхорн в Пеннинских Альпах.

Республика сохранила знаменитое кавказское гостеприимство и бесподобную природу (Бадукские озера). Фото: Александра Москвичева

Так что туристы приходят в восторг как от зимнего, так и летнего отдыха в Карачаево-Черкесии. Хвалят регион даже самые искушенные странники:

«Катались по полям и собирали подсолнухи, ходили босиком по реке. Это место - рай для души», - рассказывает о своем августовском отдыхе в Домбае путешественница Алиса, посетившая до пандемии Сингапур, Индию, ОАЭ, Азербайджан и Чехию.

«Может, здесь и не пафосно, зато так уютно. Мест, где хочется сфотографироваться, не счесть», - отмечает гостья курорта Полина, посетившая годом ранее Сейшельские острова, Францию и Чехию.

Туристы выбирают Карачаево-Черкесию

Сегодня курорты Карачаево-Черкесии стали, без преувеличения, «импортозамещающими». Пока в мире сохраняется нестабильная обстановка из-за COVID-19, россияне активно осваивают это направление, открывая для себя красоту и сервис Кавказа. Показательно, что за первое полугодие 2020-го курорты КЧР посетили больше 730 тысяч отдыхающих, хотя в период с 28 марта по 17 июня они простояли закрытыми из-за коронавирусных ограничений. Уже в конце июля власти республики заявили о рекордном для летнего сезона числе гостей:

- Такой большой поток туристов характерен для зимнего сезона, когда работают горнолыжные курорты, - отметили в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии.

По информации республиканского Минтуризма, всего за 2019 год регион посетили 1,5 млн гостей. В этом году планировалось встретить еще 1,6 миллиона, если бы не пандемия. Для сравнения, с 2014 года популярность курортов КЧР выросла практически на 100%.

«Домбай» и «Архыз» - что нового?

В прошлом Домбай был маленьким селением с пастбищами, радушными жителями и живописными пейзажами. Сегодня это современный рекреационный комплекс с 10 очередями канатных дорог и трасс, с более чем 120 гостиницами - гостевыми домами в стиле «шале» и многоэтажными отелями, а также порядка 80 кафе и ресторанов.

Жилье в Домбае можно бронировать онлайн. Фото: Мурат Хутов

В последние годы после масштабной перезагрузки поселок стал одним из самых долгоиграющих горнолыжных курортов страны. Домбай может похвастаться искусственным оснежнением, которое продлевает сезон катания на три месяца до конца апреля, и освещением горнолыжных трасс. Здесь продумана удобная система подъемников - это пять очередей канатно-кресельных дорог, гондольная, шестикресельная, маятниковая «канатки» и сеть бугельных подъемников.

В прошлом сезоне в Домбае началось масштабное освоение северного склона Мусса-Ачитара, где появились снеговые пушки, подсветка и новые трассы. Модернизируется и вся инфраструктура. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения в гостиницах, кафе и пунктах проката на склоне горы строят водопровод длиной в несколько километров. Проводят новый газопровод, благодаря которому станет возможна газификация всего поселка и долгожданное введение в пользование газопровода «Теберда - Домбай». Проводится «мусорная реформа» и начато строительство новых объектов, включая гостиницу на 166 мест.

Горнолыжный курорт Домбай. Подъем на пик Мусса-Ачитара. Фото: Ренат Урусов

Беспрецедентные для курорта преобразования ведутся в рамках создания нового субкластера «Русская Поляна». Вложено в него 1,4 млрд рублей. Как и еще один субкластер Карачаево-Черкесии «Медовые водопады», инвестиционный проект развития Домбая является частью грандиозного туристско-рекреационного кластера «Экокурорт Кавминводы». Что важно, несмотря на такие впечатляющие изменения, поселок сохранил завораживающий «дикий» ландшафт и знаменитое кавказское гостеприимство с вкуснейшей местной кухней по секретным семейным рецептам, и это очень подкупает отдыхающих.

- Куротный поселок Домбай - это всесезонный курорт, обладающий уникальными туристско-рекреационными ресурсами, лечебно-курортным потенциалом для высокоорганизованного отдыха в горах, - добавляют в Минтуризма КЧР. - Из года в год здесь совершенствуется система организации отдыха и повышается качество работы сервисных служб и услуг.

Кстати, Домбай с его красотами, оптимальным климатом, базами отдыха и альпинистскими лагерями высоко ценят организаторы всероссийских культурных и спортивных мероприятий. Ежегодно здесь проводят музыкальный фестиваль и фестиваль скалолазания, соревнования по горнолыжному спорту, фрирайду и парапланеризму.

В Домбае на склоне горы находится популярная у туристов гостиница «Тарелка» в форме космического корабля, признанная в 2020 году одной из самых интересных построек советской архитектуры.

Самая удивительная и необычная гостиница в горах всесезонного курорта Домбай. Фото: Лариса Тлепсерукова

«Архыз» в наши дни - это гигантский горнолыжный комплекс из пяти поселков: Романтик, Лунная Поляна, Дукка, Дукка 2000 и Пхия. Курорт остается стратегическим для региона и признан сегодня конкурентоспособным на мировом уровне. В двух его туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - работают четыре канатные дороги, открыты 14 км трасс разного уровня сложности на южном склоне и 11 км - на северном. Есть даже специальный детский конвейерный подъемник. Туристическая привлекательность «Архыза» растет ежегодно, потому что почти каждый горнолыжный сезон начинается с обновлений. В сезоне 2018 - 2019 соединили сетью трасс и канатных дорог южный и северный склоны курорта, а также вдвое увеличили зону катания и открыли новые возможности для горнолыжного спорта. Зимний сезон 2020 - 2021 начнется с введения двух горнолыжных объектов:

- На 15 декабря 2020 года запланировано завершение строительства пассажирской подвесной канатной дороги «SL1» гондольного типа со смотровыми площадками на южном склоне. А 24 ноября достроят пассажирскую и канатную дорогу «NL1» на северном склоне поселка Романтик, - рассказали в министерстве туризма Карачаево-Черкесии.

В курортном поселке Архыз любители активного отдыха могут попробовать рафтинг. Фото: Мурат Хутов

В горы за здоровьем!

Немногие знают, что в горы Карачаево-Черкесии едут не только за тем, чтобы весело провести время на снежных трассах и отдохнуть душой, но еще и поправить здоровье, которое в условиях COVID-пандемии обрело особенную ценность. Само название курорта «Теберда» переводится как «Божий дар» - место славится не только красивейшими пейзажами государственного заповедника, но и целебными природными ресурсами. Чудодейственный воздух Тебердинского заповедника помогает справиться с усталостью и депрессией, а вода из горных минеральных источников используется для профилактики заболеваний. Это по-настоящему великолепное место, чтобы набраться сил после самоизоляции и отвлечься от утомительных будней в городе. Важно знать, что Теберда - это единственный высокогорный курорт в России. И прошлой осенью его признали одним из лучших оздоровительных курортов страны наравне с такими знаменитыми площадками, как Евпатория, Сочи и Кисловодск. Там в горной долине работает и прославленный на всю страну туберкулезный санаторий «Теберда», построенный еще в царские времена. В Карачаево-Черкесии открыты и другие разнопрофильные здравницы. Таким образом, кроме горнолыжного, в регионе развит оздоровительный туризм.