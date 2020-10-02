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Джигана уличили в осквернении святилища «слеза Бога» на Кавказе

После скандалов рэпер приехал за «очищением» в Северную Осетию, где нарушил важное для местных правило
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Знаменитой Цейское ущелье

Знаменитой Цейское ущелье

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Джиган уехал на Кавказ в высоко почитаемые «места Силы». Рэпер выложил в Instagram снимок, где он на фоне величественных гор Цейского ущелья — у средневековой осетинской святыни «Реком». «Джига, ты точно очистился, если даже в Рекоме не сгорел», - шутят фанаты.

Мужское святилище сложено из бревен, у стены лежат черепа и кости жертвенных животных, внутри — священные предметы. Это место называют «слезой Бога». Сюда не пускают женщин, а мужчины должны соблюдать строгие правила: нельзя курить, сквернословить, распивать алкоголь, заходить за ограду и так далее. Негласным остается важное требование снимать обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу — чего Джиган не сделал.

- Почему в обуви? Туда нельзя в обуви! – ругают рэпера жители республики. – В это святое место можно только босиком. Неужели никто замечание не сделал? Там же сразу спросят, почему ты не босиком? Причем не один человек, а каждый спросит!

Кстати, недавно жену Джигана Оксану — супруги передумали разводиться, затравили в сети за раздачу дешевой одежды.

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