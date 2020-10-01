Ставропольский филиал РАНХиГС о мерах, направленных на реализацию внесенных в Конституцию РФ изменений

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22 сентября 2020 года президент РФ внес в Госдуму внесен пакет из 8 законопроектов, разработанных во исполнение поправок к Конституции РФ, вступивших в силу в июле.

- Изменения были внесены в ключевые конституционные и федеральные законы. Они коснулись Конституционного суда РФ, Уполномоченного по правам человека в РРФ, Правительство, Прокуратуру, Федеральную службу безопасности, внешнюю разведку и некоторые другие сферы.

Приведен в соответствие с обновленными нормами Конституции РФ порядок формирования и полномочий Конституционного Суда РФ. Это касается, прежде всего, численности судей, проверки конституционности законопроектов, возможности исполнения решений международных (иностранных) судов, арбитражей и т.д. Часть положений законопроекта направлена на уточнение норм, касающихся порядка конституционного судопроизводства и других вопросов, комментирует Перепадя Ольга, доцент Ставропольского филиала РАННХиГС.