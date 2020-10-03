«Каннибализм? Детоубийство? Чеченцы!»: Кадыров прокомментировал резонансное убийство в Симферополе

Фото: кадр видео / личная страница Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров не остался в стороне от резонансного убийства в Симферополе. После конфликта в кафе чеченский турист одним ударом лишил жизни спортсмена. Однако политика задело вовсе не это.

— В нашей стране, по официальным данным МВД России, происходит порядка 60 убийств ежедневно. Эта страшная цифра скрывает в себе ужасные преступления. И что же интересно СМИ? Каннибализм? Детоубийство? Другие преступления? Нет. Чеченцы! — досадует Рамзан Кадыров на своей странице в соцсетях.

Политик негодует, что именно жителям его региона уделяется такое повышенное, по его мнению, внимание. Более того, что и обстоятельства инцидента в Семфирополе не до конца ясны.

— Лично для меня не все так очевидно с обстоятельствами трагедии. По имеющейся информации, сразу после конфликта парень посетил больницу, где не зафиксировали никаких серьезных травм. Он скончался дома лишь по истечении суток. Но СМИ уже показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: «Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя», — пишет чеченский лидер.

По словам Кадырова, в случае подобных инцидентов национальная принадлежность преступника не играет никакого значения. Если его вина будет доказана, убийца понесет заслуженное наказание, кем бы он ни был.

— Мы, конечно, обязательно разберемся в случившемся. И если действительно представители нашей республики виновны, они, без всякого сомнения, будут наказаны по закону. Но в случившемся в Симферополе нет национальной подоплеки. Я считаю, что подобные заголовки и публикации разжигают национальную рознь, — заключил Рамзан Кадыров.

Резонансный эпизод имел место 20 сентября рядом с одним из кафе Симферополя. Причина ссоры двоих мужчин пока остается неизвестной. Конфликт закончился потасовкой, в которой житель Чеченской Республики нанес единственный удар. Его противник, бывший спортсмен Артем Кузнецов, упал без сознания.

Спустя сутки, пострадавший скончался. Среди поставленных посмертно диагнозов «отек головного мозга» и «перелом основания черепа». Хотя при первичном осмотре, когда Артем сам пришел в больницу, врачи нашли лишь «ушибы головы, шеи и правостороннюю гематому».

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