Хабиб Нурмагомедов посоветовал подписчикам «никогда не надевать маски»

Хабиб посоветовал подписчикам быть более естественными и открытыми, но далеко не все поняли посыл чемпиона Фото: REUTERS

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посоветовал подписчикам стремиться к естественности и не надевать маски. Комментарий спровоцировал дискуссию, хотя спортсмен вовсе не имел ввиду отказ от мер предосторожности во время пандемии.

— Иногда просто нужно быть собой. Ещё лучше, если вы никогда не будете надевать маски, — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Боец, в сущности, призывал аудиторию к открытости, однако далеко не все уловили месседж. Коронавирус сделал маску необходимым защитным атрибутом при выходе из дома. Поэтому Нурмагомедова ожидаемо завалили шутками и вопросами.

— Ты забыл? Без маски и перчатки не выходить. Увы, нас обязали, — шутят пользователи.

— А как же вирус? — недоумевают фанаты, неверно интерпретировавшие слова бойца.

— Карантин же, маску че, не надо уже? — вторят ошеломленные подписчики.

Несмотря на поднявшийся резонанс, многие поняли и прочувствовали призыв чемпиона. Слова показались настоящим фанатам тем более важными, учитывая, что боец переживает непростой период в жизни после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Кстати, Хабиб сам демонстрирует подписчикам пример. Недавно боец признался, что борется с депрессией. В интервью он заметил, что без ближайшего человека и друга ему крайне сложно, а с тяжестью на душе ему помогают справляться тренировки. Точно так же, как и советовал при жизни отец: «тренируйся, и преодолеешь все».

Сейчас чемпион UFC живет в ритме бесконечных тренировок — спортсмен готовится к сложнейшему бою с Джастином Гэтжи. 24 октября на UFC 254 Хабибу предстоит защищать пояс. Схватка тем более важна, ведь Нурмагомедов задался исполнить мечту отца — поставить рекорд в 30 боев без поражений. Пока на счету знаменитого дагестанца 28 побед.