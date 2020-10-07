В Ставрополе предотвратили теракты у зданий прокуратуры и суда

Террориста взяли, когда он сделал первую бомбу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 23-летний мужчина намеревался установить самодельные взрывные устройства около прокуратуры и Дворца правосудия. Об этом сообщает УФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник, присягнувший на верность запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, снял квартиру в Ставрополе. Здесь он планировал собрать несколько взрывных устройств с поражающими элементами. Объектами для атаки должны были стать здания прокуратуры и краевого суда.

Компоненты для "адской машинки" игиловец покупал в строительных магазинах. Несколько раз оперативники, установившие за мужчиной наружное наблюдение, замечали его у зданий суда и прокуратуры. Он что-то записывал в блокнот.

Во время очередной такой вылазки игиловца и задержали оперативники ФСБ. У парня изъяли телефон, в котором было полно улик. Сейчас идет обыск его места жительства. ФСБ также устанавливает личности пособников террориста и проверяет, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.

*ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая организация