В ДТП со школьным автобусом и большегрузами в Дагестане пострадали 8 детей

Фото с места происшествия Фото: СОЦСЕТИ

На трассе «Кавказ» на территории Республики Дагестан произошла массовая авария со школьным автобусом и большегрузами. По информации республиканского МВД пострадали 9 человек, 8 из них — дети, один — их водитель. Четыре ребенка в больнице Кизляра в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

Фото предоставлено «КП» очевидцами

Фото предоставлено «КП» очевидцами

В настоящий момент сообщается о трех погибших — это две взрослые женщины и мужчина из микроавтобуса. Всего в результате серьезного столкновения пострадали пять автомобилей. Это три грузовика для дальних перевозок, пассажирская маршрутка с несовершеннолетними и «LADA XRAY».

ДТП произошло на дороге направления Кизляр-Махачкала вечером 7 октября. В сети очевидцы выложили видео с места происшествия. Видим, один из грузовых автомобилей протаранил оранжевую ГАЗель с надписью «Дети». А один из большегрузов вылетел в кювет, снеся ограждение.

Фото с места аварии: соцсети

На месте работают врачи и полицейские. Последние – устанавливают точную причину произошедшего.

- Водитель «КАМАЗ-ФУРА» зажат, спасателями производится деблокировка и извлечение пострадавшего, - отметили также в МВД Дагестана.