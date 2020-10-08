Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 8 октября

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 8 октября. Рассказываем, сколько жителей региона заболели, выздоровели и умерли от COVID-19. Отдельная статистика для каждого города или района - в материале "КП".
Информация на 7 сентября. Как только данные обновятся - мы поменяем значения в таблице.
1. Ставрополь - 2998 случаев, 2409 выздоровевших, 119 смертей;
2. Буденновский район - 998 случаев, 465 выздоровевших, 16 смертей;
3. Пятигорск - 950 случаев, 829 выздоровевших, 13 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 848 случаев, 678 выздоровевших, 22 смерти;
5. Кисловодск - 791 случай, 656 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 723 случая, 268 выздоровевших, 18 смертей;
7. Нефтекумский горокруг - 638 случаев, 398 выздоровевших, 16 смертей;
8. Петровский район - 665 случаев, 583 выздоровевших, 11 смертей;
9. Невинномысск - 568 случаев, 529 выздоровевших, шесть смертей;
10. Кочубеевский район - 552 случая, 462 выздоровевших, семь смертей;
11. Благодарненский горокруг - 559 случаев, 351 выздоровевший, пять смертей;
12. Минераловодский горокруг - 537 случаев, 403 выздоровевших, 18 смертей;
13. Ессентуки - 527 случаев, 444 выздоровевших, 13 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 489 случаев, 218 выздоровевших, девять смертей;
15. Изобильненский район - 472 случая, 410 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 468 случаев, 331 выздоровевший, семь смертей;
17. Арзгирский район - 431 случай, 378 выздоровевших, одна смерть;
18. Левокумский район - 347 случаев, 236 выздоровевших, семь смертей;
19. Курский район - 359 случаев, 100 выздоровевших, пять смертей;
20. Советский горокруг - 334 случая, 291 выздоровевший, одна смерть;
21. Труновский район - 349 случаев, 157 выздоровевших, четыре смерти;
22. Туркменский район - 302 случая, 220 выздоровевших, две смерти;
23. Красногвардейский район - 291 случай, 87 выздоровевших, смертей нет;
24. Железноводск - 281 случай, 161 выздоровевший, три смерти;
25. Новоселицкий район - 282 случая, 165 выздоровевших, четыре смерти;
26. Грачевский район - 266 случаев, 237 выздоровевших, две смерти;
27. Апанасенковский район - 262 случая, 238 выздоровевших, две смерти;
28. Кировский горокруг - 204 случая, 184 выздоровевших, четыре смерти;
29. Степновский район - 183 случая, 93 выздоровевших, одна смерть;
30. Новоалександровский горокруг - 191 случай, 91 выздоровевший, четыре смерти;
31. Александровский район - 155 случаев, 113 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 105 случаев, 89 выздоровевших, четыре смерти;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По статистике на утро 8 октября, в Ставропольском крае коронавирус выявили у 17131 пациента. 12279 зараженных вылечили от COVID-19, а 337 пациентов умерли.