На Кавказе к людям вышел леопард вымирающего вида

Для местных жителей увидеть этого зверя равносильно чуду

В Республике Северная Осетия-Алания сняли на видео с опасно близкого расстояния редкого переднеазиатского леопарда. Накануне вечером красавец пересек дорогу по направлению к селу Дзинага:

- Хорошо ты не пешком был, - шутят местные, оставляя комментарии под роликом.

- Видимо, голодный. Вот и вышел к людям.

Для жителей Осетии увидеть в живую символ Кавказа, легендарного «кавказского барса» — чудо. Переднеазиатский леопард записан в Красную книгу России в первой категории, как «вид, находящийся под угрозой полного исчезновения». Много лет ученые-зоологи спасают истребленных в дикой природе хищников.

Эти кошки признаются настоящими гигантами среди других леопардов. Фото: Центр природы Кавказа. Автор: Семёнов У.А.

На базе Сочинского национального парка в Центре восстановления леопарда на Кавказе специалисты подбирают им пары, ухаживают за новорожденными котятами и два года готовят хищников к жизни на воле. При экспертах ИПЭЭ РАН и Московского зоопарка леопардам приходится сдавать тяжелейший экзамен: оценивается не только здоровье и навык охотиться, но умение избегать человека, домашний скот, а также взаимодействия с сородичами. Для нашей страны это уникальная программа восстановления популяции вымирающих животных. И она работает.

В августе в горах Северной Осетии — это естественная среда обитания «кавказского барса», выпустили леопардов Баксан и Агура. Это уже второй раз за 2020 год! Перед этим на волю отпустили двухлетних красавцев Кодор и Лаба. Но даже в дикой природе за хищниками наблюдают по ошейникам с датчиками. Ведь велик риск, что леопард окажется в беде — под завалами лавины или на прицеле браконьера.