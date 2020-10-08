«Толчки и странные раскаты грома»: в Дагестане взорвался неопознанный снаряд

В воронке пастух нашел обломки какого-то снаряда Фото: СОЦСЕТИ

В горах Дагестана обнаружена воронка от неопознанного снаряда: металлические обломки, взрытая и обожженная земля. Местные жители сообщают, что чувствовали «толчки и странные раскаты грома», а в сети предполагают, что это якобы могла быть боевая ракета.

Воронку нашел пастух из села Чираг, что находится в Агульском районе Республики Дагестан. По словам главы района, местные жители около недели назад почувствовали мощные толчки, а через несколько минут в горах раздались странные раскаты. Впрочем, люди не обратили на это большого внимания — списали все на большой камнепад в горах или далекую грозу.

В отличие от селян, в МВД и ФСБ заинтересовались инцидентом. Взрывотехники силовых структур немедленно выехали для обследования воронки.

— Перед ними поставлена первостепенная задача — понять, что за таинственный снаряд разорвался в горах. Возможностей много: от старых снарядов и мин времен Великой Отечественной до схрона боевиков, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах.

В социальных сетях выдвинули свою версию: в Дагестан могла прилететь современная боевая ракета. Однако по словам собеседника, воронка слишком мала для современного заряда. Кроме того, Агульский район Дагестана находится на существенном удалении от зоны Карабахского конфликта, с которым праздные интернет-пользователи связывают взрыв. Поэтому в глазах специалистов гипотеза выглядит маловероятной.

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