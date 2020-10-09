«Барыги в погонах»: на Ставрополье в отделе МВД торговали «солью» и вымогали взятки

Главные виновные получили в общей сложности более 32 лет строгого режима. Иллюстративное фото Фото: Борис КОКУРИН

На Ставрополье вынесли приговор майору Дмитрию Янакову. За крупный сбыт "солей" старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска МВД РФ по Минераловодскому горокругу осудили на 10 лет колонии строгого режима, следует из материалов Краевого суда.

Майора поймали на сбыте наркотиков жителю Ставрополья. За 5 тысяч рублей Янаков передал покупателю около двух граммов мефедрона. Больше 4 месяцев мужчина скрывался от следствия в Ессентуках, но в конце концов был задержан и осужден. Адвокаты обжаловали приговор.

Оказалось, что далеко не только сбытом наркотиков занимались в минераловодской полиции.

Чуть ранее приговоры вынесли и коллегам Янакова. Против четырех полицейских - замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгения Кривцова, его подчиненных Марата Кокова и Александра Козлова, а также участкового Якова Галустяна — завели дела по статьям "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки должностным лицом" и "Незаконный оборот наркотиков". Кроме того, Кокова и Козлова обвиняли в фальсификации результатов обыска. Кривцову и его подчиненным дали совокупно 22 года строгого режима, а Галустяну - 4,5 года условно. Защита обжалует приговор.

О произволе, творившемся в полиции Минеральных вод, можно судить и по делу бывшего чемпиона России по боксу Артема Шавкуты, которого вместе с друзьями приговорили к длительным срокам в колонии за сбыт наркотиков. В машине у Шавкуты полиция нашла все тот же мефедрон. В суде Шавкута заявил, что на допросах его били, а потому он сознался.

- Я зашел в кабинет, там было примерно пять человек, - говорится в показаниях Шавкуты в суде. - Они стали говорить, что это мои наркотики, стали много задавать вопросов. Но я говорил, что это не наше. Тогда ко мне подошел сотрудник полиции и нанес несколько ударов по телу. [...] Потом завели Пьянова, стали выкручивать ему руки. Привели Мишина и его несколько раз ударили, от чего тот упал. Мишин просил вызвать "Скорую". Я решил все взять на себя. Не мог смотреть, как бьют друзей. На столе, когда опрашивали, была веревка. Мне говорили, что придушат, если не будем делать так, как им надо. Угрожали семье, говорили, что утопят маму.

- От нас требовали миллион за прекращение дела. Потом 600 тысяч. Денег, конечно, у нас не было, - подтверждает слова сына мать осужденного Любовь Шавкута.