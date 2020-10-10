Уроженка Дагестана пыталась продать дочь ради покупки модных сапог

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Эта история могла бы закончиться печально для новорожденной девочки, чья мать была готова продать ее «цыганам». К счастью, сделка не состоялась. Про вопиющий случай рассказали волонтеры освободительного движения «Альтернатива».

Они задержали в Москве уроженку республики Дагестан, которая активно и цинично продавала своего ребенка.

В роли «покупателей» выступили волонтеры освободительной организации. Они всячески пытались объяснить молодой матери, что малышку ждут плохие и опасные условия.

- Мы предупреждали, что ребенок будет передан цыганам с соответствующим будущем. Но во время торга ее это все мало интересовало, - рассказывает волонтер «Альтернативы».

По ее словам, во время торга мать не вникала в подробности «трагизма судьбы малышки».

- Верхом цинизма оказалась переписка с сестрой, которая обо всем знала. В этом диалоге мать ребенка обсуждала, какие сапоги она себе купит, когда получит деньги, - делится волонтер.

В это время горе-мать переписывалась еще с несколькими клиентами, которые предлагали ей деньги за ребенка. В итоге остановились на сумме - 300 тысяч рублей. И, если бы неравнодушные активисты волонтерской организации вовремя не вмешались, неизвестно, что стало бы с малышкой.

- В результате наши сотрудники и оперативники МУР задержали злоумышленницу при передаче денег в процессе продажи. Сейчас от этого ребенка мать написала отказную. И мы надеемся, что для маленькой девочки найдутся родители. Ребенку чуть больше недели, - уточнила волонтер.

Сама мать оправдывала свой поступок тяжелой личной историей. Против молодой женщины возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Сейчас идут следственные действия.

Новость шокировала пользователей сети, которые обеспокоены судьбой малышки:

- Явно у этого ребёнка другое предназначение, чем просто стать чьей-то игрушкой. Пусть найдутся лучшие родители для нее;

- Как можно своего ребенка продать за сапоги? Я понимаю, когда женщины отказываются от детей, но не продавать же. Это же не вещь какая-то. Пусть у малышки будут прекрасные, любящие ее приёмные родители и счастливая судьба, - пишут жительницы России под постом.

- К сожалению, такие истории происходят, и у них бывают разные причины. Мы встречаем женщин в тяжелом положении, которые запутались, которые не понимают, что делают на самом деле. Им мы стараемся помочь, и сейчас у нас на попечении уже несколько таких девушек. Здесь же нет ничего святого, поскольку люди, которые продают детей неизвестно кому и зачем, понимают, что, скорее всего, они попадут в руки криминала, - делятся волонтеры «Альтернативы».