«Хоть дом возьму в деревне»: появилась переписка дагестанки, пытавшейся продать новорожденную дочь

У молодой женщины был муж, но, по ее словам, семейная жизнь ему надоела после рождения детей. Он перестал о них заботиться Фото: Мария ЛЕНЦ

В распоряжении «КП-Северный Кавказ» появилась личная переписка уроженки Дагестана, задержанной при попытке продать новорожденную дочь.

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Судя по сообщениям, молодая женщина – многодетная мать:

- У меня нет другого выхода. Не говорите, продавать – это звучит грубо. Просто я вам помогу, а вы мне. У меня трое детей. Этот ребенок хоть пусть чувствует себя в достатке. Я уверена, вы воспитание лучшее дадите, - пишет она женщине, которой собирается продать малышку.

Кстати, сама девочка родилась здоровой, ее вес - 3370. «Горе – мать» в переписке рассказывает потенциальным «покупателям», что ребенок питается грудным молоком, спокойная, не капризничает.

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Также она просит прислать ей памперсы и другие средства личной гигиены.

Женщина аргументирует свой поступок тем, что находится в тяжелом финансовом положении. У молодой жительницы Дагестана был муж, но, по ее словам, семейная жизнь ему надоела после рождения детей. Он перестал о них заботиться.

Героиня нашумевшей истории прилетела в Москву 22 сентября. Как она сама признается правоохранителям, «хотела ребенка отдать» бездетной семье.

О том, что многодетная мать прилетела в столицу, чтобы продать новорожденную дочь, никто из родственников не знает. Во время допроса выяснилось, что молодая мать нигде не работает и не учится.

На заработанные от деньги после сделки она планировала купить дом в деревне:

- Хочу дом купить, добавить деньги. У нас там в деревне очень дешевые дома. Я даже за 450 тысяч смогу купить, - делится она в переписке.

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во время сделки сотрудники волонтерского движения «Альтернатива» и оперативники МУР задержали злоумышленницу.

- Сейчас от этого ребенка мать написала отказную. И мы надеемся, что для маленькой девочки найдутся родители. Ребенку чуть больше недели, - уточнила волонтер «Альтернативы».

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Против молодой женщины возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» .

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