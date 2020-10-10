«Какой стыд и позор»: на кавказской свадьбе гости чуть не подрались за кусок торта

Фото: СОЦСЕТИ

Что ни день на Северном Кавказе, то свадьба, скажут жители других регионов России, листая паблики в Инстаграм. Что ни свадьба, то скандал в сети, - ответят другие.

«Яблоком раздора» очередного нашумевшего ролика стал свадебный торт. Так, в сети гости торжества опубликовали эпизод праздника. На кадрах: молодой жених, красавица – невеста, со всех сторон их окружают шумные гости.

Вот к невесте подходят мужчины, по всей видимости, близкие родственники. Они просят ее посмотреть в объектив камеры, чтобы сделать фото.

Перед молодоженами стоит главное лакомство праздника – торт, украшенный розами. Не секрет, что разрезание торта – один из свадебных обрядов. По сути, это первое совместное действие новоиспеченных мужа и жены.

Однако, гости свадьбы не позволили им самостоятельно «решить судьбу праздничного лакомства. Вернее, жених с невестой попытались, но, сначала один из гостей забрал с торта украшение в виде цветов. А потом и вовсе все кинулись на выпечку.

Мужчины, крикливые женщины с детьми и молодежь стали руками отрывать себе кусочки торта, размазывать ими молодоженов, кидаться друг в друга.

За кадром слышны крики, громкий смех женщин и плач детей. Напуганные после развлечения взрослых, малышки закрывают уши руками и вытирают слезы.

В сети бурно отреагировали на этот ролик:

- Что за воспитание? Дети все видят и будут повторять;

- Дикий народ. И совсем не смешно, противно. У меня шок;

- Так жалко невесту. И она для таких будет прислуживать: кофе. Чай;

- Издеваются над невестой и женихом. Издевательский смех у женщины, в которую вселился дьявол. Намаз бы почитала. Еще и смеется, еще и полные штаны счастья;

- Какой стыд и позор! Разве хлебом можно бросаться?

Нашлись и те, кто ничего плохого не увидел в этой «веселухе». Наоборот, они поддержали гостей, решив, что, «может это традиции такие у них».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что неадекватное поведение жениха на свадьбе в Дагестане взбудоражило сеть.

Жених должен был подарить невесте букет, сделать памятное фото и выйти вместе с будущей женой к гостям. Однако что-то пошло не так.

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