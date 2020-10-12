Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 12 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 12 октября. Рассказываем актуальную статистику по COVID-19 в районах и городах края. Число выздоровевших, заболевших и умерших - в статье "КП".

1. Ставрополь - 3153 случая, 2519 выздоровевших, 125 смертей;

2. Буденновский район - 1047 случаев, 505 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 988 случаев, 859 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 869 случаев, 754 выздоровевших, 23 смерти;

5. Кисловодск - 810 случаев, 667 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 767 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 645 случаев, 421 выздоровевший, 16 смертей;

8. Петровский район - 695 случаев, 589 выздоровевших, 11 смертей;

9. Невинномысск - 592 случая, 539 выздоровевших, шесть смертей;

10. Кочубеевский район - 571 случай, 495 выздоровевших, семь смертей;

11. Благодарненский горокруг - 591 случай, 427 выздоровевших, пять смертей;

12. Минераловодский горокруг - 550 случаев, 405 выздоровевших, 19 смертей;

13. Ессентуки - 535 случаев, 460 выздоровевших, 13 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 518 случаев, 223 выздоровевших, девять смертей;

15. Изобильненский район - 483 случая, 433 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 480 случаев, 339 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 440 случаев, 407 выздоровевших, две смерти;

18. Левокумский район - 357 случаев, 239 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 375 случаев, 101 выздоровевших, пять смертей;

20. Советский горокруг - 353 случая, 296 выздоровевших, две смерти;

21. Труновский район - 369 случаев, 157 выздоровевших, четыре смерти;

22. Туркменский район - 317 случаев, 230 выздоровевших, две смерти;

23. Красногвардейский район - 320 случаев, 91 выздоровевший, смертей нет;

24. Железноводск - 300 случаев, 179 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 315 случаев, 169 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 288 случаев, 240 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 284 случая, 261 выздоровевший, три смерти;

28. Кировский горокруг - 210 случаев, 186 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 188 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 211 случаев, 92 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 167 случаев, 118 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 108 случаев, 92 выздоровевших, четыре смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По информации на утро 10 октября, коронавирус выявили у 17904 жителя Ставропольского края. 12863 больных побороли COVID-19, но 352 инфицированных умерли.