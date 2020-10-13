Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 13 октября

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 13 октября. Сообщаем актуальную статистику по COVID-19 в городах и районах региона. Количество инфицированных, вылеченных и скончавшихся - в материале "КП".
Данные на 12 октября. Как только придут новые сведения - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 3153 случая, 2519 выздоровевших, 125 смертей;
2. Буденновский район - 1047 случаев, 505 выздоровевших, 16 смертей;
3. Пятигорск - 988 случаев, 859 выздоровевших, 15 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 869 случаев, 754 выздоровевших, 23 смерти;
5. Кисловодск - 810 случаев, 667 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 767 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;
7. Нефтекумский горокруг - 645 случаев, 421 выздоровевший, 16 смертей;
8. Петровский район - 695 случаев, 589 выздоровевших, 11 смертей;
9. Невинномысск - 592 случая, 539 выздоровевших, шесть смертей;
10. Кочубеевский район - 571 случай, 495 выздоровевших, семь смертей;
11. Благодарненский горокруг - 591 случай, 427 выздоровевших, пять смертей;
12. Минераловодский горокруг - 550 случаев, 405 выздоровевших, 19 смертей;
13. Ессентуки - 535 случаев, 460 выздоровевших, 13 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 518 случаев, 223 выздоровевших, девять смертей;
15. Изобильненский район - 483 случая, 433 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 480 случаев, 339 выздоровевших, восемь смертей;
17. Арзгирский район - 440 случаев, 407 выздоровевших, две смерти;
18. Левокумский район - 357 случаев, 239 выздоровевших, семь смертей;
19. Курский район - 375 случаев, 101 выздоровевших, пять смертей;
20. Советский горокруг - 353 случая, 296 выздоровевших, две смерти;
21. Труновский район - 369 случаев, 157 выздоровевших, четыре смерти;
22. Туркменский район - 317 случаев, 230 выздоровевших, две смерти;
23. Красногвардейский район - 320 случаев, 91 выздоровевший, смертей нет;
24. Железноводск - 300 случаев, 179 выздоровевших, три смерти;
25. Новоселицкий район - 315 случаев, 169 выздоровевших, четыре смерти;
26. Грачевский район - 288 случаев, 240 выздоровевших, две смерти;
27. Апанасенковский район - 284 случая, 261 выздоровевший, три смерти;
28. Кировский горокруг - 210 случаев, 186 выздоровевших, четыре смерти;
29. Степновский район - 188 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;
30. Новоалександровский горокруг - 211 случаев, 92 выздоровевших, четыре смерти;
31. Александровский район - 167 случаев, 118 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 108 случаев, 92 выздоровевших, четыре смерти;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По данным на утро 13 октября, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 17904 человек. 12863 пациентов выздоровели, а 352 больных скончались.