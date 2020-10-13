В Кабардино-Балкарии неизвестный заминировал банк и требует авто с деньгами

Всех сотрудников экстренно эвакуировали Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нальчике полицейские выдвинулись к зданию головного офиса «Сбербанка», получив сообщение о находящейся в нем бомбе. Об этом рассказали «КП-Северный Кавказ» в дежурной части ОВМД города.

- Да, на месте работают наши сотрудники, - заявил дежурный.

По словам очевидцев, банк оцепили, а всех сотрудников и клиентов экстренно эвакуировали.

Предварительно сообщается, что неизвестный требует автомобиль и наличные деньги. «Комсомолка» ожидает официальный комментарий от пресс-службы МВД Кабардино-Балкарии.

- Уточняем. Развернутый комментарий скоро предоставим, - ответили в ведомстве.

Кроме «Сбербанка» экстренно закрыли работающие на той же улице банки «ВТБ», «Промсвязьбанк» и «Банк Прохладный».

Кстати, сегодня в Нальчике проходят траурные мероприятия по жертвам нападения боевиков в 2005 году. При попытке штурма административных зданий 13-14 октября погибли 14 мирных жителей и 35 сотрудников милиции и силовиков, а ранения получили еще больше 240 человек, включая 129 сотрудников правоохранительных органов. Ответственность за теракт взяла чеченская группировка «Кавказский фронт». При спецоперации ликвидировали 93 ее боевиков и задержали еще 70.