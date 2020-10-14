Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 14 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 14 октября. Рассказываем о том, как обстоят дела с эпидемиологической обстановкой в территориях региона. Подробности - количество больных, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Данные на 13 октября. Как только мы получим новые сведения - таблица обновится.

1. Ставрополь - 3186 случаев, 2551 выздоровевший, 127 смертей;

2. Буденновский район - 1057 случаев, 519 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 994 случая, 863 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 875 случаев, 757 выздоровевших, 24 смерти;

5. Кисловодск - 811 случаев, 667 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 774 случая, 272 выздоровевших, 19 смертей;

7. Петровский район - 703 случая, 593 выздоровевших, 11 смертей;

8. Нефтекумский горокруг - 648 случаев, 421 выздоровевший, 16 смертей;

9. Невинномысск - 600 случаев, 539 выздоровевших, шесть смертей;

10. Благодарненский горокруг - 598 случаев, 435 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 571 случай, 497 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 553 случая, 404 выздоровевших, 20 смертей;

13. Ессентуки - 537 случаев, 468 выздоровевших, 13 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 526 случаев, 225 выздоровевших, девять смертей;

15. Изобильненский район - 488 случаев, 435 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 482 случая, 339 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 440 случаев, 406 выздоровевших, две смерти;

18. Курский район - 375 случаев, 101 выздоровевших, пять смертей;

19. Труновский район - 375 случаев, 157 выздоровевших, четыре смерти;

20. Левокумский район - 359 случаев, 240 выздоровевших, семь смертей;

21. Советский горокруг - 354 случая, 307 выздоровевших, две смерти;

22. Красногвардейский район - 327 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет;

23. Новоселицкий район - 323 случая, 173 выздоровевших, четыре смерти;

24. Туркменский район - 321 случай, 234 выздоровевших, две смерти;

25. Железноводск - 303 случая, 179 выздоровевших, три смерти;

26. Грачевский район - 294 случаев, 252 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 291 случай, 265 выздоровевших, три смерти;

28. Кировский горокруг - 213 случая, 186 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоалександровский горокруг - 217 случаев, 95 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 189 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 167 случаев, 124 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 108 случаев, 92 выздоровевших, четыре смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным сводки на утро 14 октября, в Ставропольском крае коронавирус выявили у 18065 человек. 12987 больных выписали, а 356 пациентов умерли.