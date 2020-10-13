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Общество

Аноним перевел 2,5 млн рублей с сообщением «Спаси Господи» больной сельской учительнице

Невероятный случай произошел в Северной Осетии
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Алета Дзуцева 25 лет проработала учителем начальных классов

Алета Дзуцева 25 лет проработала учителем начальных классов

Алета Дзуцева 25 лет проработала учителем начальных классов в сельской школе в Северной Осетии. О болезни узнала 11 лет назад, уже столкнувшись с тревожными «звоночками» по здоровью. После обследования врачи поставили диагнозы «лимфедема», «кардиология» и нашли другие вытекающие из них патологии.

Так женщина выглядела до болезни

Так женщина выглядела до болезни

Из-за проблем с лимфатической системой Алета очень быстро набрала вес и потеряла возможность жить полноценно — с прогулками на улице и возможностью ходить вообще. Спорт и правильное питание при ее диагнозе практически безэффективны, а болезнь прогрессирует. В этом году вес 50-летней женщины перевалил за 200 кг. А объем одной ноги в обхвате — 120 см.

Заболев, Алета стремительно набрала вес

Заболев, Алета стремительно набрала вес

Алета просила помощи через республиканские телеканалы и группы в социальных сетях. Ведь лечение есть, но вместе с обследованием стоит огромные для семьи Дзуцевой с доходом 18 тысяч рублей пенсии деньги — 2,6 миллиона. За долгое время удалось собрать совсем немного. И, казалось, сбор никогда не закроется. Но! Объявился незнакомый благотворитель с именем Иван — на счет Алеты «рухнули» одним переводом 2,5 млн рублей с сообщением «Спаси Господи». Вместе с дочерью женщина долго плакала, не веря своим глазам. Но в банке подтвердили — ошибки нет.

- Низко кланяюсь Ивану! – рассказывает героиня. - Дай бог, чтобы я смогла преодолеть все трудности и встала на ноги!

Теперь Алета Дзуцева планирует поездку в клинику Москвы, где ее встретят врачи и назначат необходимое лечение.

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