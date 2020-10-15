Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 15 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 15 октября. Оглашаем последние данные о COVID-19 в городах и районах регионах. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Данные на 14 октября. Как только поступят новые данные - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3216 случаев, 2552 выздоровевших, 127 смертей;

2. Буденновский район - 1067 случаев, 533 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 1000 случаев, 870 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 881 случай, 757 выздоровевших, 24 смерти;

5. Кисловодск - 816 случаев, 667 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 785 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;

7. Петровский район - 708 случаев, 629 выздоровевших, 12 смертей;

8. Нефтекумский горокруг - 652 случая, 425 выздоровевших, 17 смертей;

9. Невинномысск - 610 случаев, 539 выздоровевших, шесть смертей;

10. Благодарненский горокруг - 602 случая, 435 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 571 случай, 498 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 558 случаев, 404 выздоровевших, 20 смертей;

13. Ессентуки - 541 случай, 469 выздоровевших, 13 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 530 случаев, 228 выздоровевших, 10 смертей;

15. Изобильненский район - 494 случая, 449 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 487 случаев, 345 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 446 случаев, 406 выздоровевших, две смерти;

18. Курский район - 376 случаев, 105 выздоровевших, пять смертей;

19. Труновский район - 384 случая, 157 выздоровевших, четыре смерти;

20. Левокумский район - 361 случай, 243 выздоровевших, семь смертей;

21. Советский горокруг - 356 случаев, 311 выздоровевших, две смерти;

22. Красногвардейский район - 335 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет;

23. Новоселицкий район - 326 случаев, 175 выздоровевших, четыре смерти;

24. Туркменский район - 321 случай, 236 выздоровевших, две смерти;

25. Железноводск - 307 случаев, 179 выздоровевших, три смерти;

26. Грачевский район - 299 случаев, 252 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 296 случаев, 272 выздоровевших, три смерти;

28. Кировский горокруг - 213 случая, 186 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоалександровский горокруг - 222 случая, 103 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 189 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 167 случаев, 124 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 108 случаев, 94 выздоровевших, пять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно сведениям на утро 15 октября, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 18230 местных жителей. 13106 пациентов выписаны, а 360 инфицированных скончались.