Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 15 октября

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 15 октября. Оглашаем последние данные о COVID-19 в городах и районах регионах. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".
Данные на 14 октября. Как только поступят новые данные - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 3216 случаев, 2552 выздоровевших, 127 смертей;
2. Буденновский район - 1067 случаев, 533 выздоровевших, 16 смертей;
3. Пятигорск - 1000 случаев, 870 выздоровевших, 15 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 881 случай, 757 выздоровевших, 24 смерти;
5. Кисловодск - 816 случаев, 667 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 785 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;
7. Петровский район - 708 случаев, 629 выздоровевших, 12 смертей;
8. Нефтекумский горокруг - 652 случая, 425 выздоровевших, 17 смертей;
9. Невинномысск - 610 случаев, 539 выздоровевших, шесть смертей;
10. Благодарненский горокруг - 602 случая, 435 выздоровевших, пять смертей;
11. Кочубеевский район - 571 случай, 498 выздоровевших, семь смертей;
12. Минераловодский горокруг - 558 случаев, 404 выздоровевших, 20 смертей;
13. Ессентуки - 541 случай, 469 выздоровевших, 13 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 530 случаев, 228 выздоровевших, 10 смертей;
15. Изобильненский район - 494 случая, 449 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 487 случаев, 345 выздоровевших, восемь смертей;
17. Арзгирский район - 446 случаев, 406 выздоровевших, две смерти;
18. Курский район - 376 случаев, 105 выздоровевших, пять смертей;
19. Труновский район - 384 случая, 157 выздоровевших, четыре смерти;
20. Левокумский район - 361 случай, 243 выздоровевших, семь смертей;
21. Советский горокруг - 356 случаев, 311 выздоровевших, две смерти;
22. Красногвардейский район - 335 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет;
23. Новоселицкий район - 326 случаев, 175 выздоровевших, четыре смерти;
24. Туркменский район - 321 случай, 236 выздоровевших, две смерти;
25. Железноводск - 307 случаев, 179 выздоровевших, три смерти;
26. Грачевский район - 299 случаев, 252 выздоровевших, две смерти;
27. Апанасенковский район - 296 случаев, 272 выздоровевших, три смерти;
28. Кировский горокруг - 213 случая, 186 выздоровевших, четыре смерти;
29. Новоалександровский горокруг - 222 случая, 103 выздоровевших, четыре смерти;
30. Степновский район - 189 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;
31. Александровский район - 167 случаев, 124 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 108 случаев, 94 выздоровевших, пять смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Согласно сведениям на утро 15 октября, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 18230 местных жителей. 13106 пациентов выписаны, а 360 инфицированных скончались.