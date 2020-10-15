«Дети гор свадьбу отметили»: в Кисловодске гостей кавказской свадьбы на лошадях оштрафовала полиция

Фото для иллюстрации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эта большая кавказская свадьба на ставропольском курорте могла бы закончиться разрезанием торта, танцами до утра и сотнями фотографиями, размещенными в сети. Однако вместо всего этого против гостей торжества полиция составила протоколы.

А произошел инцидент 10 октября 2020 года на проспекте Победы Кисловодска. В сети появилось видео, на котором несколько иномарок и наездников на лошадях создали затор в центре курорта.

Движение на проспекте было парализовано, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. Правоохранители провели проверку, установили водителей иномарок и участников кортежа.

Против шести жителей Кисловодска и жителей соседнего региона составили административные материалы по статьям: «Перевозка людей вне кабины автомобиля», «Не предоставление преимущества в движении пешеходам», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части» и «Управление транспортным средством без регистрационных знаков».

Известно, что гостям свадебного кутежа от 26 до 40 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают оставшихся участников кортежа, допустивших нарушение правил дорожного движения.

Тем временем в сети разгорелся спор: одни считают поведение гостей этой свадьбы невоспитанностью, а другие – традицией, которую нужно уважать:

- Ну, проехали люди согласно своим традициям, поделились радостью и разъехались, все. Что тут страшного? Страшно, когда вам сказали намордники одеть, и вы все согласились. А это мелочь всего то, дети гор свадьбу отметили;

- Невоспитанные животные. Стыдно за таких;

- Вы видите, какие там тачки? Им море по колено, до одного места им административка. Считаю, что для таких нужны более жесткие меры - лишение прав минимум на 5 лет и изъятие транспортного средства без возврата, - считает другой житель Ставрополья.

В последнее время в сети все чаще публикуют видео любопытных кавказских свадеб, «прославившихся» в интернете своими необычными выходками. Так, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на свадьбе в Дагестане гости чуть не подрались за кусок торта.

В сети гости торжества опубликовали эпизод праздника. На кадрах: молодой жених, красавица – невеста, со всех сторон их окружают шумные гости.

Вот к невесте подходят мужчины, по всей видимости, близкие родственники. Они просят ее посмотреть в объектив камеры, чтобы сделать фото.

Перед молодоженами стоит главное лакомство праздника – торт, украшенный розами. Не секрет, что разрезание торта – один из свадебных обрядов. По сути, это первое совместное действие новоиспеченных мужа и жены.

Однако гости свадьбы не позволили им самостоятельно «решить судьбу праздничного лакомства. Вернее, жених с невестой попытались, но, сначала один из гостей забрал с торта украшение в виде цветов. А потом и вовсе все кинулись на выпечку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Какой стыд и позор»: на свадьбе в Дагестане гости чуть не подрались за кусок торта

«Развлечения» взрослых напугали детей (подробнее)