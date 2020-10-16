Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 16 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 16 октября. Рассказываем, какая эпидобстановка складывается в городах и районах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП"

Данные на 15 октября. Как появятся новые сведения - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3247 случаев, 2573 выздоровевших, 130 смертей;

2. Буденновский район - 1078 случаев, 544 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 1009 случаев, 885 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 881 случай, 759 выздоровевших, 24 смерти;

5. Кисловодск - 821 случай, 675 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 797 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;

7. Петровский район - 714 случаев, 629 выздоровевших, 12 смертей;

8. Нефтекумский горокруг - 654 случая, 427 выздоровевших, 17 смертей;

9. Невинномысск - 618 случаев, 555 выздоровевших, шесть смертей;

10. Благодарненский горокруг - 609 случаев, 437 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 574 случаев, 505 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 563 случая, 404 выздоровевших, 21 смерть;

13. Ессентуки - 546 случаев, 479 выздоровевших, 13 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 534 случая, 242 выздоровевших, 10 смертей;

15. Изобильненский район - 502 случая, 469 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 491 случай, 359 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 451 случай, 413 выздоровевших, две смерти;

18. Курский район - 376 случаев, 109 выздоровевших, пять смертей;

19. Труновский район - 391 случай, 157 выздоровевших, четыре смерти;

20. Левокумский район - 362 случая, 243 выздоровевших, восемь смертей;

21. Советский горокруг - 360 случаев, 317 выздоровевших, две смерти;

22. Красногвардейский район - 341 случай, 99 выздоровевших, смертей нет;

23. Новоселицкий район - 331 случай, 179 выздоровевших, четыре смерти;

24. Туркменский район - 321 случай, 236 выздоровевших, три смерти;

25. Железноводск - 312 случаев, 184 выздоровевших, три смерти;

26. Грачевский район - 299 случаев, 252 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 301 случай, 277 выздоровевших, три смерти;

28. Кировский горокруг - 213 случая, 197 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоалександровский горокруг - 227 случаев, 119 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 189 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 167 случаев, 127 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 108 случаев, 94 выздоровевших, пять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По статистике на утро 16 октября в Ставропольском крае коронавирус выявили у 18393 человек. 13315 пациентов вылечили, а 366 инфицированных умерли.