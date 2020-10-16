Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 16 октября

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 16 октября. Рассказываем, какая эпидобстановка складывается в городах и районах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП"
Данные на 15 октября. Как появятся новые сведения - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 3247 случаев, 2573 выздоровевших, 130 смертей;
2. Буденновский район - 1078 случаев, 544 выздоровевших, 16 смертей;
3. Пятигорск - 1009 случаев, 885 выздоровевших, 15 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 881 случай, 759 выздоровевших, 24 смерти;
5. Кисловодск - 821 случай, 675 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 797 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;
7. Петровский район - 714 случаев, 629 выздоровевших, 12 смертей;
8. Нефтекумский горокруг - 654 случая, 427 выздоровевших, 17 смертей;
9. Невинномысск - 618 случаев, 555 выздоровевших, шесть смертей;
10. Благодарненский горокруг - 609 случаев, 437 выздоровевших, пять смертей;
11. Кочубеевский район - 574 случаев, 505 выздоровевших, семь смертей;
12. Минераловодский горокруг - 563 случая, 404 выздоровевших, 21 смерть;
13. Ессентуки - 546 случаев, 479 выздоровевших, 13 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 534 случая, 242 выздоровевших, 10 смертей;
15. Изобильненский район - 502 случая, 469 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 491 случай, 359 выздоровевших, восемь смертей;
17. Арзгирский район - 451 случай, 413 выздоровевших, две смерти;
18. Курский район - 376 случаев, 109 выздоровевших, пять смертей;
19. Труновский район - 391 случай, 157 выздоровевших, четыре смерти;
20. Левокумский район - 362 случая, 243 выздоровевших, восемь смертей;
21. Советский горокруг - 360 случаев, 317 выздоровевших, две смерти;
22. Красногвардейский район - 341 случай, 99 выздоровевших, смертей нет;
23. Новоселицкий район - 331 случай, 179 выздоровевших, четыре смерти;
24. Туркменский район - 321 случай, 236 выздоровевших, три смерти;
25. Железноводск - 312 случаев, 184 выздоровевших, три смерти;
26. Грачевский район - 299 случаев, 252 выздоровевших, две смерти;
27. Апанасенковский район - 301 случай, 277 выздоровевших, три смерти;
28. Кировский горокруг - 213 случая, 197 выздоровевших, четыре смерти;
29. Новоалександровский горокруг - 227 случаев, 119 выздоровевших, четыре смерти;
30. Степновский район - 189 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;
31. Александровский район - 167 случаев, 127 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 108 случаев, 94 выздоровевших, пять смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По статистике на утро 16 октября в Ставропольском крае коронавирус выявили у 18393 человек. 13315 пациентов вылечили, а 366 инфицированных умерли.