«Тебя убьют за такой позор»: дагестанец принуждал школьницу к оральному сексу, угрожая фотоколлажем

Дагестанец принуждал 13-летнюю школьницу к оральному сексу, шантажируя её фотоколлажем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дагестанец принуждал 13-летнюю школьницу к оральному сексу, шантажируя ее фотоколлажем. Восьмиклассница боялась, что братья и семья буквально убьет ее за навлеченный на семью позор и была готова согласиться на предложение. Несчастную спасла правозащитница.

История произошла в Дагестане — большее мы не можем сказать из соображений безопасности героини. Подробности «КП - Северный Кавказ» рассказала правозащитница Марьям Алиева.

— У девочки трое братьев. Здоровенные качки, как на подбор. Кажется, любая гиена должна бояться даже дышать в сторону их сестры. Но нет, все в точности до наоборот: братья-тигры рождают дикий страх самой сестры перед ними, — рассказала Марьям «Комсомольской правде».

Фактор страха сыграл ключевую роль. Когда 16-летний парень из той же школы начал шантажировать красавицу, она не смогла сказать об этом братьям. Хоть сама не сделала ничегошеньки плохого: мальчишка угрожал разместить фотоколлаж с якобы обнаженной девушкой в публичную группу в соцсетях.

— У нас есть сообщества, где размещают фото девушек, которых считают «легкого поведения». Якобы она сама сбросила эти снимки парню, чем опозорила семью. И страх девушки в наших реалиях абсолютно оправдан — такие ситуации нередко заканчиваются ужасно для девушек. У нас есть почти сверхъестественная вера у людей, что если ты сама чистая, невинная и скромная, то ничего с тобой не случиться. А если случилось — значит сама виновата. Вот этого девушка и боялась, — рассказывает Алиева.

Обратиться в полицию — значит, что о скандале узнает вся семья. И девушку ждет ещё более жестокая обструкция. К счастью, девушка обратилась к правозащитнице.

— Такие ситуации в нашем регионе не решаются на официальном уровне из-за такого страха. И таких девушек у меня, простите, десятки. Некоторые требуют деньги, некоторые — сексуальные услуги. И девушки настолько бояться собственных братьев, что тихо платят. Братьев, которые должны их защищать бояться. Вот поэтому мы тихо нашли этого парня и объяснили ему, что он сделал не так. И теперь он точно никогда больше не сделает подобного, — резюмировала правозащитница.