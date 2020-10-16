«Часик на выезде стоит две тысячи»: ставрополец притворился проституткой и обокрал мужчину

«Жрица любви» пообещала приехать в гости к жителю Чебоксары за 38 тысяч рублей. Вдохновленный мужчина деньги перевел, а вот куртизанку так и не дождался Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На какие только «жертвы» не идут предприимчивые мужчины ради легкого заработка. Герой очередной нашумевшей истории – 25-летний житель Ставропольского края. Неизвестно, что вдохновило парня на такой хитрый план: то ли «Красотку» с Джулией Робертс пересмотрел, то ли природа одарила артистичным голосом и он решил им воспользоваться.

Так, молодой человек притворился девушкой легкого поведения, мастерски меняя голос на женский, и обманывал фанатов «жриц любви».

Секрет таинственной леди раскрылся после того, как в УМВД России по г. Чебоксары обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестная гражданка обманом похитила у него деньги.

Несчастный признался полицейским, что нашел в интернете объявление об оказании интим-услуг и позвонил туда. «Трубку подняла» девушка с миловидным голосом, между ними завязалась довольно приятная беседа.

«Жрица любви» пообещала приехать в гости к жителю Чебоксары. Но для начала она просила перечислить «ей» 38 тысяч рублей. Радостный мужчина деньги перевел, а вот куртизанку так и не дождался.

Правоохранители города Чебоксары оперативно установили, кто скрывался под личностью девушки легкого поведения. И тут неожиданно для всех выяснилось, что куртизанка с приятным голосом - 25-летний житель Ставропольского края.

Полицейские Чувашии выехали в служебную командировку на Ставрополье и доставили фигуранта в республику. Там во время допроса ему пришлось продемонстрировать правоохранителям свой актерский талант. Однако, вместо оваций и признания против него возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители проверяют его причастность к другим фактам мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.