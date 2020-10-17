«Преступник не имеет национальности»: Кадыров прокомментировал теракт в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни отреагировал на новости о жестоком убийстве школьного учителя в Париже. Самюэль Пати был обезглавлен 18-летним чеченским юношей Абдуллахом Анзоровым. Причиной расправы стала карикатура на пророка Мухаммада — педагог показал ее ученикам в классе во время занятий. Рамзан Кадыров просит не искать в произошедшем «чеченский след», как делают некоторые СМИ, заявляя: «Преступник не имеет национальности».

- Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих, - пишет Кадыров в сети, подчеркивая, что юноша был в Чечне всего раз в возрасте двух лет.

По мнению чеченского лидера, когда во Франции наладят институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет «здоровое общество».

Напомним, что 16 октября во французском городке Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой обезглавили учителя, показавшего детям на уроке истории карикатуры на пророка Мухаммада. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство терактом.

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