Школьник со Ставрополья изобрел Bluetooth-улей

Bluetooth-улей. Фото: управление по информационной политике Правительства СК

Ставропольскому школьнику Никите Сидоркину только 15 лет. А он уже сделал важное для сельского хозяйства изобретение. Благодаря ему фермеры смогут сократить смертность пчел и шмелей.

На всероссийском конкурсе "Ты - инноватор" парень презентовал Bluetooth-улей. С помощью электронной платы фермеры могут отслеживать температуру и влажность внутри жилища насекомых. Данные передаются на телефон.

- В нашем регионе используются обычные ульи, и когда на поля распыляют удобрения, это пагубно сказывается на пчелах и шмелях – они массово гибнут. Мы об этом узнали, стали вести разработки, и я уже понял, что нужно делать, - цитирует Никиту управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Никита Сидоркин в ЦМИТ "Орбита", где учится. Фото: cmit_orbita

Домом пчел можно управлять на расстоянии. Корпус оборудован двумя отверстиями, служащих входом и выходом. Если, к примеру, около ульев распылят химикаты, то фермер одним кликом может закрыть вход и оставить выход. А после закрыть и его. В обычном режиме - с открытыми отверстиями - пчелы и шмели ведут привычный образ жизни.

Bluetooth-улей. Фото: управление по информационной политике Правительства СК

Изобретатель отметил, что корпус конструкции сделан из ДСП. Был вариант с пластмассой, но его посчитали нерентабельным и неэкологичным. Кроме того, на Bluetooth-улей установили солнечную батарею с суперконденсатором, который долговечнее, чем аккумуляторы.

В Минэкономразвития Ставрополья заявили, что сейчас проект апробируют. Если все в порядке, изобретение будут использовать в шмелеводстве. Последний этап испытаний - влажная зима.