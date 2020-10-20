В Ставрополе лошадей заперли в конюшне из-за огромных долгов

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе руководство Парка Победы подало в суд на арендатора "ПониКони", который занимается прокатом лошадей. Причиной стали большие долги. Еще до приговора арендодатель запер конюшню с животными.

- Дирекция Парка Победы приказала повесить замки нашим лошадям, а также заварить ворота сварочным аппаратом. Требуя полного погашения немалой арендной платы за этот "особенный год" в полном объёме без учета последствий пандемии, - говорил ответчик Родион Батаенков.

Согласно иску, арендатор за год задолжал 687 тысяч рублей. Прокатчик утверждает, что не платит потому, что нечем. Во время пандемии работа была полностью остановлена.

- В последнее время у нас не складывались отношения, - рассказал "КП" директор Парка Победы Виктор Бондаренко. - Полное непонимание. Человек [Родион Батаенков - прим.ред.] ведет себя очень странно. Во-первых, не оформляет людей на работу. Во-вторых, не выполняет требования техники безопасности. Вести журнал инструктажа. А как он его будет вести, если у него сотрудники не трудоустроены. И наконец, он нарушает условия договора.

Договор с "КониПони" заканчивался, и Парк Победы решил не продлевать его. О таком решении предпринимателю сообщили еще в сентябре. Этим обусловлено закрытие ангара на замок.

Прокат лошадей никуда не денется.

- Уже сейчас нами заключен договор с конно-спортивным клубом парка на оказание данных услуг. Прокат будет работать под руководством опытных тренеров и квалифицированного персонала, оформленных в соответствии с трудовым законодательством РФ и прошедших необходимое обучение и инструктаж, - написал представитель Парка Победы в социальных сетях.