Суд арестовал убийцу и насильника Калимат Омаровой

Калимат Омарова Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане суд арестовал убийцу и насильника 8-летней школьницы Калимат Омаровой, сообщает следственное управление СКР по республике. Под тяжестью предъявленных доказательств, в частности ДНК-экспертизы, мужчина признал свою вину.

— Во вторник по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что восьмилетняя Калимат вышла из дома 29 июля 2018 года. По дороге в магазин за хлебом, её похитил 34-летний житель села Леваши Магомед Мирзалибагандов. Позвал на родном языке и затащил в подъезд, планируя шантажировать и получить выкуп у родителей Омаровой.

На протяжении четырех дней девочка была жива, лежала связанной в подвале одного из домов в Каспийске, буквально в двух шагах от родного дома. Но общественный резонанс так испугал преступника и его сообщницу, что было решено избавиться от несчастной. Мирзалибагандов убил её ударом тупого предмета по голове, однако перед этим решил изнасиловать. Тело было сброшено в коллектор, находящийся в 300 метрах от дома Омаровых.

Убийца и его сообщница задержаны. Предполагается, что именно женщина была организатором похищения, однако являлась ли она соучастницей расправы над Калимат — неизвестно. Арестованному вменяются преступления по статьям «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

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