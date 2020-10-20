«Притворялась волонтером»: отец Калимат Омаровой рассказал о сообщнице убийцы дочери

Организовавшая похищение сообщница убийцы принимала участие в поисках Калимат Омаровой

Убийца и насильник восьмилетней школьницы Калимат Омаровой получал все сведения о поисках от сообщницы, притворявшейся волонтером. Она же, вероятнее всего, была идейным вдохновителем похищения. Подробности «КП - Северный Кавказ» рассказал отец девочки Абдурахман Омаров.

— Изначально они не собирались убивать, только похитить. Пока он был с девочкой, она все это время была с нами. Выведывала, выспрашивала, узнавала. Притворялась волонтером. И все рассказывала ему, — рассказал Абдурахман Омаров.

Магомед Мирзалибагандов, убийца Калимат Омаровой. Фото: кадр видео

Похитителей очень испугал общественный резонанс: в считанные дни на поиски Калимат вышел весь Дагестан. Несколько тысяч человек прочесывали лесополосы, колодцы, заброшенные стройки, канализацонные сети.

— Они решили, что её могут найти. Это вопрос времени. И решили убить ее, — резюмировал отец.

По словам Абдурахмана, родные Омаровой уверены: дочь могли найти, если бы начали поквартирный обход. Ведь все четыре дня она находилась меньше, чем в ста метрах от дома! Полицейского даже просили проверить дом, где находилась девочка. Он зашел, но найти её не смог.

Убийца боялся смотреть в глаза будущей жертве. Он убил Калимат тупым предметом, ударив сзади, когда она ела. Тело положил в сумку и выбросил в коллектор в 300 метрах от места событий. Нашли его больше, чем через месяц, 9 сентября 2018 года.

Напомним, после двух лет поисков убийца Калимат Омаровой задержан, как и его сообщница.Магомеду Мирзалибагандову вменяют две тягчайших статьи УК РФ. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Личность сообщницы скрывается. Пока ей вменяют только похищение, хотя степень её участия в преступлении уточняется.

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— Самое страшное, что первые четыре дня она была жива. У нас были шансы, реальные шансы найти её. Это ведь буквально 100 метров от дома. Магазин, а напротив этот дом. Мы даже говорили полицейскому пойти проверить, там вода какая-то была. Он зашел, вышел и ничего не нашел, — рассказал «КП - Северный Кавказ» отец Калимат Омаровой Абдурахман (подробности, видео, фото).

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