Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, пройдет 24 октября на UFC 254

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, последние новости на 21 октября 2020: комментарии главы UFC Дэйны Уайта, прогнозы звезд и главная ошибка Хабиба в глазах его американского оппонента — в ежедневном обзоре от «Комсомольской правды». Отметим, что сегодня днем пройдет пресс-конференция перед боем, за которой мы также будем следить.

Дэйна Уайт назвал предстоящий бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи «самым большим поединком, который они UFC когда-то организовывал». Функционер, кажется, готовит какой-то сюрприз. Он пообещал раскрыть тайну после боя, 26 октября.

Один из ведущих стендап-комиков России Нурлан Сабуров дал прогноз на предстоящий бой. Он однозначно считает, что равных дагестанцу нет и ставит на победу российского чемпиона.

— Я провел глубокую аналитическую работу и могу со стопроцентной уверенностью сказать, что в этом равном и близком бою Хабиб порвет [нафиг] Гэтжи, — заявил комик.

Продолжают делиться своими мнениями и звезды смешанных единоборств. Так, казахстанский боец ММА Артем Резников дал куда более точный прогноз: Хабиб должен финишировать соперника в четвертом-пятом раунде.

— В этом бою будет очень много борьбы, он будет изматывающим. Мы все видели, что на поздних стадиях Гэтжи закисает, устает. Поэтому я верю, что в этот момент у Хабиба будут все шансы финишировать своего соперника и сохранить титул, — заявил Резников.

Видимо, у Джастина тоже появлялись подобные мысли. Американец признался, что он думает о том, что Нурмагомедов может «заставить его сдаться». Вот только подобный расклад никак не устраивает парня из американской глубинки, который, по собственным словам, будет драться за честь родной страны.

— Когда я начинаю думать об этом, встаю и начинаю работать. Многие думают, что они непогрешимы. Я — нет. Я продолжаю трудиться. А вот Хабиб думает, в этом его главная ошибка и я заставлю его поплатиться за нее, — заявил Джастин Гэтжи.

Отметим, что сам Нурмагомедов не дает прогнозов на бой. Дагестанскому чемпиону множество раз задавали вопрос об исходе титульного поединка, но каждый раз он отвечал философски: «Я сделаю все, что в моих силах, но судьбу решит Всевышний».

И Хабиб действительно вкладывает все силы в подготовку. Вчера он признался, что тренировочный лагерь перед поединком был самым тяжелым за все время «психологически и физически». Остается лишь гадать, сможет ли потеря отца и депрессия повлиять на итог боя.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби. Ориентировочное время начала титульного поединка — 23:00 по Мск. Дагестанец попробует в третий раз защитить свой титул, а американец мечтает сбросить непобедимого оппонента с вершины, заняв трон лучшего легковеса в UFC.

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Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции 21 октября 2020

В среду, 21 октября, в Абу-Даби пройдет финальная пресс-конференция перед боем Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гейджи. Оба спортсмена выйдут в прямой эфир по видеосвязи, дабы рассказать о последних новостях из стана своих команд перед поединком. Он пройдет в рамках турнира UFC 254 вечером в субботу, 24 октября. Для Хабиба Нурмагомедова поединок против американца - важная часть карьеры. Последнюю свою встречу в октагоне он провел больше года назад, победив Дастина Пуарье в сентябре 2019 года. И сохранив за собой чемпионский пояс UFC в легком весе (подробности).

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