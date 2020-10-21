Видео задержания сообщников Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан, опубликовало ФСБ

Фото: кадр оперативного видео

ФСБ опубликовала видео задержания сообщников Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. В действиях двух уроженцев Ставропольского края нашли состав преступления по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

На кадры оперативной съемки попала спецоперация, проведенная сотрудниками Росгвардии. Оперативники задержали Расула Майлубаева и Загира Якубова в собственных домах ранним утром. Их доставили в СК РФ для дальнейшего допроса.

— ФСБ России, при взаимодействии с МВД России, СК РФ и при силовой поддержке Росгвардии задержаны двое уроженцев Ставропольского края. Это участники бандформирований Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на населенные пункты Ботлихского района республики Дагестан, не понесшие за это уголовного наказания, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В августе 1999 года банда террористов вторглась в республику. В результате боестолкновений погибло больше 280 силовиков и местных жителей, порядка 800 человек получили ранения. Правоохранительные органы продолжают поиски участников той атаки, 30 человек из бандгруппы находятся в федеральном розыске, ещё 80 уже оказались за решеткой, получив длительные сроки до 15 лет лишения свободы.

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ФСБ задержала двух сообщников Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан

ФСБ при поддержке Росгвардии задержала двух ставропольцев, участвовавших в нападении на Дагестан. Расул Майлубаев и Загир Якубов входили в банду Басаева и Хаттаба, вторгшуюся на территорию республики в 1999 году, сообщает пресс-служба ФСБ РФ (подробности).