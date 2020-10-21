В Дагестане загорелась нефтебаза, есть пострадавший

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия Фото: Роман ЗЛОБИН

Инцидент случился сегодня, 21 октября, около 16:50, в Дагестане. Там, на территории нефункционирующей нефтебазы в Хасавюртовском районе произошел взрыв.

После чего начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Выяснилось, что горит КамАЗ, а конкретнее, цистерна с нефтепродуктами. Площадь возгорания составляет 50 кв. метров.

К несчастью, пострадал один мужчина. Возгорание уже ликвидировано. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента.