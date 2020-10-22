Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, последние новости на 22 октября 2020: соперники раскрыли свою тактику

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, последние новости на 22 октября 2020. Фото: ufc.com

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, последние новости на 22 октября 2020: пресс-конференция и тактика соперников, дуэль взглядов, благородный поступок Гэтжи и мнения известных спортсменов о фаворите поединка.

Главными ньюсмейкерами на сегодняшний день стали главные действующие лица предстоящего боя: Хабиб и Гэтжи провели получасовую пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов о предстоящем поединке.

Беседа началась с комплиментов, которыми президент UFC осыпал Нурмагомедова. «Главная звезда», «один из самых популярных спортсменов», «непобедимый чемпион». Дэйна Уайт успел даже сообщить, что Хабиб станет величайшим чемпионом в истории, если сможет одержать победу в субботу.

Нурмагомедов не отреагировал на комплименты, сосредоточившись на деталях боя. Он заявил, что готов 100, 200, и даже 1000 раз повалить соперника на канвас, переводя бой в борьбу. Дагестанец знает, что Гэтжи наиболее опасен в первых раундах, но планирует провести их в борьбе, не давая американцу шанса на успех, изматывая его в партере. И после первых двух-трех раундов, по мнению Хабиба, защита Гэтжи может начать давать существенные осечки, которые и приведут его к победе.

Не скрывал своих мыслей по поводу боя и сам Джастин. Он заметил, что вообще не акцентировался на стиле Нурмагомедова и тренировки посвящал оттачиванию своих лучших навыков, где на первом месте ударная техника, на втором — роскошные навыки борьбы. Спортсмен считает, что у него получится навязывать свою игру, неплохо защищаясь от борьбы и поймать Хабиба на ошибке — это и есть его план.

Интересно, что тон пресс-конференции был очень дружественным и соперники выказывали огромное уважение друг к другу. Это было видно и во время дуэли взглядов, которую оба бойца без малейшего проявления негатива, пожали руки и разошлись. И после нее, когда Джастин сделал настоящий джентльменский жест. На церемонии фотографирования спортсменам вынесли два неотличимых пояса: для Хабиба — чемпионский, а для Гэтжи — регалию временного чемпиона, добытую в бою с Тони Фергюсоном. Однако американец тут же отдал пояс обратно, сказав Нурмагомедову: «Сегодня ты — чемпион».

Тем временем самые известные бойцы из мира спорта продолжают давать прогнозы на бой. И большинство, конечно, верит в российского спортсмена. Так, известный боец ММА Александр Шлеменко считает, что шансы на победу у Нурмагомедова 70 на 30.

— Я считаю, что в этот раз у Хабиба не будет легкой прогулки, несмотря на то, что Гэтжи удобный соперник для него. Если он постоянно будет клинчевать, пытаясь перевести соперника в партер, ему будет проще уходить от опасных ударов. А Джастин не работает ногами, коленями в прыжке тоже. Поэтому арсенал эффективных ударов существенно сужается. Да и в плане выносливости Хабиб в разы лучше. Однако шансы 70 на 30, слишком хороший Гэтжи нокаутер, — заявил Шлеменко.

Другая российская звезда UFC, боец Александр Волков также считает, что у Нурмагомедова больше шансов. Спортсмен был краток:

— Хабиб самый доминирующий чемпион в истории UFC. Конечно, он выглядит куда предпочтительнее Гэтжи. Вспомните, что он не проиграл почти ни одного раунда за карьеру! — резюмировал Волков.

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